HYP Genel Başkanı Yaşar Nuri Öztürk, Yaşar Okuyan’ın ayrılmasıyla ilgili olarak, “Kanımıza kir bulaşmıştı, temizledik" dedi.



Öztürk, partisinin Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen 2. Olağan Kurultayında yaptığı konuşmada, HYP'nin icazeti sadece halktan alan bir siyasi oluşum olduğunu söyledi.

Partisinin hiçbir siyasi hareketin devamı niteliğinde olmadığını kaydeden Öztürk, "HYP bir ideoloji partisi değil, bir program ve kitle partisidir" diye konuştu.



HYP'nin dini önemsediğini belirten Öztürk, "Dinin gerçeğine karşı olan dinci siyasetlerle, dinin tümüne karşı olan sahte laik siyasetlerin ikisine de karşı olduklarını" ifade etti.



Konuşmasında Almanya'daki Deniz Feneri davasına değinen Öztürk, "Deniz Feneri denen büyük dinci soygunla anlaşılmıştır ki bizim deşifre ettiğimiz Allah ile aldatmak ihaneti sadece Türkiye'nin değil, tüm insanlığın temel belasıdır" dedi.



Milletin, devletin, kamunun haklarının din kullanılarak gasp edilmesini eleştiren Öztürk, bunu bir facia olarak nitelendirdi. Öztürk, "Kuran diyor ki, halkın, kamunun haklarını, mallarını, nimetlerini çalıp çırpan veya çalınıp çırpılmasına sahip çıkanların namaz niyaz içinde de olsalar dinleri yoktur" diye konuştu.



Öztürk, kurultaya gelişinde gazetecilerin "Yaşar Okuyan'ın partinizden ayrılması HYP'ye kan kaybettirir mi?" sorusunu da "Ne kan kaybı? Kanımıza kir bulaşmıştı, temizledik" diye yanıtladı.

