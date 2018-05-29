Kani Beko'nun istifasının ardından DİSK'in yeni genel başkanı belli oldu

Kani Beko’nun CHP İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı olmak için Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) genel başkanlığından istifa etmesi üzerine yeni genel başkanı belirlemek için DİSK Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkanlığına seçildi.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK’in kurulduğu 1967’den bu yana seçilen ilk kadın Genel Başkanı oldu.

Arzu Çerkezoğlu’nun Genel Başkanlığa seçilmesiyle boşalan Genel sekreterlik görevine Cafer Konca getirildi.

DİSK Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı şöyle:

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu: Kadın İşçiler Sorunları Dairesi

Genel Sekreter Cafer Konca: Eşgüdüm, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daireleri

Yönetim Kurulu üyesi Cemal Poyraz: Genel Başkan Yardımcılığı, Hukuk, Genç İşçiler Sorunları, Çocuk İşçiler Sorunları, Siyasal ve Sosyal İlişkiler Daireleri

Yönetim Kurulu üyesi Çetin Çalışkan: Genel Başkan Yardımcılığı ve Örgütlenme Dairesi

Yönetim Kurulu üyesi Alaaddin Sarı: Mali İşler ve Dış İlişkiler Daireleri

Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı: Eğitim, Araştırma ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Daireleri

Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Safvet Yahyaoğlu: Toplu Sözleşme Politikaları ve Koordinasyonu, Göçmen İşçiler Sorunları, Emekli Sorunları ve Çevre Sorunları Daireleri

Arzu Çerkezoğlu kimdir?

1969 Artvin Doğumlu. 1986'da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı. 1994'te pratisyen hekim olarak göreve başladı. 2004'te Patoloji ihtisasını tamamladı.

Üniversite yıllarında öğrenci gençlik mücadelesi içinde yer aldı, öğrenci derneği yöneticiliği, İstanbul Öğrenci Dernekleri Federasyonu (İÖDF) Kurucu Genel Sekreterliği görevini yaptı. Hekimlik mesleğine başladıktan sonra sağlık emekçilerinin sendikal mücadelesi içinde yer aldı. Tüm Sağlık Sen ve ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nda (SES) üç dönem şube başkanlığı görevlerini yürüttü.

Çerkezoğlu 2001 yılından beri DİSK Devrimci Sağlık-İş çatısı altında mücadele ediyor. 2004-2007 yılları arasında sendikanın genel sekreterlik görevini yürüten Çerkezoğlu 2007 yılından beri de genel başkanlık görevini yürüttü.

2013 yılından bu yana Disk Genel Sekreterliği görevini sürdürdü. Çerkezoğlu 2013'te de DİSK'in ilk kadın genel sekreteri seçilmişti.