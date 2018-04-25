Kani Beko: OHAL koşullarında demokratik bir seçim olmaz

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, \"Avrupa Birliği bir açıklama yapmış. \'Bu seçimleri iptal edin\' diyor. Biz korktuğumuz için söylemiyoruz. DİSK olarak biz de hazırız. Ama OHAL koşullarında demokratik bir seçim olmaz\" dedi.

Edirne\'nin Keşan ilçe belediyesi ile Genel İş Sendikası ve Tüm Bel Sen arasında anlaşmaya varılan, 111 işçi ile 160 memuru kapsayan toplu iş sözleşmenin imza töreni bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Katılımcılara kuru fasulye ve pilav ikram edilen imza törenine, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Keşan Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Özcan ve işçiler katıldı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, törende yaptığı konuşmada, 24 Haziran\'da yapılacak erken seçimin ülke koşullarına bakıldığında demokratik bir seçim olmayacağını söyledi. Beko, şunları kaydetti:

\"Avrupa Birliği bir açıklama yapmış. \'Bu seçimleri iptal edin\' diyor. Biz korktuğumuz için söylemiyoruz. DİSK olarak biz de hazırız. Ama OHAL koşullarında demokratik bir seçim olmaz. \'Hayır\' kampanyasında demiştik ki, \'Mevcut Anayasa\'ya asla \'Hayır\' demeyin\'. Orada çok tehlikeli bir madde var. Ne var? Diyor ki, \'Antidemokratik, yargı, yasama, yürütme Cumhurbaşkanı\'na bağlanacak, Cumhurbaşkanı isterse memleketi kanun hükmünde kararnameyle yönetecek\'. Tam da 2 senedir yönettiği gibi. Peki bu seçimden sonra sabah erken kalktı, ekonomimiz gerçekten çok kötü, \'Emeklilerin maaşını ben kaldırıyorum\' dedi. Kaldırabilir. \'Ben pazartesiden sonra istediğim sendikayı kapatırım\' dedi. Kapatabilir. \'İstediğim partiyi ben kapatabilirim\' dediğinde kapatabilir mi? Kapatabilir. Erken seçimde sandıktan özgürlük, barış, insan hakları, kardeşlik ve adalet çıkmasını temenni ediyorum.\"

\'1 MAYIS\'TA YAN YANA, OMUZ OMUZA OLACAĞIZ\'

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nün İstanbul Taksim\'de kutlanmasına bu yıl da izin verilmediğini ifade eden Beko, \"İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi ile defalarca görüştük. Her zaman, herkese açık olan Taksim, bu yıl da maalesef işçilere yine kapalı. Almış olduğumuz bir kararla \'başka İstanbul var\' diyerek, Türkiye\'nin bütün alanlarında 1 Mayıs birlik, dayanışma, mücadele gününde yan yana, omuz omuza birlikte olacağız. Ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal taleplerimizi oradan haykıracağız. Çocuklarımızla birlikte alanlarımıza çıkarken, diyeceğimiz tek şey; yaşasın birlik, yaşasın dayanışma, yaşasın mücadeledir\" diye konuştu.



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