-KANGAL VE 18 YAVRUSU ÖLDÜ KUMLUCA (A.A) - 30.03.2011 - Antalya'nın Kumluca ilçesinde, sezeryanla doğum yapan kangal cinsi köpek ve 18 yavrusu öldü. Kumluca'da, veteriner polikliniğinde sezeryanla doğum sonucu bir batında 18 yavru dünyaya getiren kangal cinsi köpek ve yavruları kurtarılamadı. Veteriner Hekim Mesut Koç, çiftçilik yapan Mehmet Özkara'ya ait kangal cinsi köpeğin, doğumu yaklaşınca kendisine getirildiğini ve durumu kritik olduğu için sezeryanla doğuma alındığını belirtti. Yaklaşık iki saat süren müdahale sonunda 18 yavrunun dünyaya geldiğini, doğumdan kısa bir süre sonra 3 yavrunun yaşamını yitirdiğini anlatan Koç, anne köpekte yavru sayısının fazla olması nedeniyle Hipo Kalsemi (yavru sayısının fazla olması nedeniyle vücuda gerekli kalsiyumun karşılanamaması) geliştiğini söyledi. Annenin yavruların fazlalığı nedeniyle son bir haftadır beslenme fonksiyonlarını da yerine getirmede zorlandığını ifade eden Koç, sezeryandan yaklaşık dört saat sonra anne köpeği, bu süreç içerisinde ve daha sonra da yavruların tamamını kaybettiklerini bildirdi. Yavruların ölüm sebebini anne karnında sıkışmadan kaynaklanan dolaşım zayıflığı ve doğum sonrasında beslenememe olarak açıklayan Koç, ''Anne ve yavrular yaşasalardı gerçekten bir batında dünyaya gelen en fazla yavru olma ihtimalleri yüksekti, çok üzgünüm'' dedi.