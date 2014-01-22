Kandıra Cezaevi'ndeki yeni görüş kabinleri Meclis gündeminde

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Kandıra F Tipi Cezaevi’nde 17 Ocak günü yaşananları Meclis gündemine taşıdı. Aygün, avukatlarla görüşmede yeni geçilen kabin sistemini, konuşmaların duyulmasından kaynaklanan itirazları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu. Aygün, “Türkiye’de kaç hapishanede yeni kabin uygulamasına geçilmiştir? Bu hapishaneler hangileridir? Yeni kabinlere neden ses geçiren camlar takılmıştır” dedi. Aygün’ün soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Kandıra Hapishanesi’nde 17 Ocak Cuma günü tutuklu bulunan 10 kişi avukatlarıyla görüşmek için görüş yerlerine geldiklerinde, kabinlerin değiştirildiğini ve dinlemeye uygun hale getirildiğini görmüşlerdir. Yeni kabinlerde görüşmeyeceklerini çünkü görüşmelerin görevliler tarafından duyulduğu iddiası sonrası avukatlar dışarı çıkartılmıştır. Mahkûmların tepkisi sonrası gardiyanlar şiddet kullanarak müdahale etmişlerdir. Mahkûmların bu saldırı sonrası vücutlarında morluklar ve şişlikler olmuştur. Revire çıkmak isteyen mahkûmlar ise revire dahi sevk edilmemiştir.

Hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmesi ile ilgili yönetmeliğin, avukat görüşmelerini düzenleyen 19. maddesinde “Tutuklu, vekâletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duymayacağı, ancak; görüşmenin görevlilerce izlenebileceği bir ortamda, açık görüş usulüne tabi olarak görüşür. Bu kişilerin müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulmaz.” düzenlemesi yer almaktadır. Yeni yapılan cam kabinlerde yapılan görüşme sırasında sesin dışarından duyulması savunma hakkını kısıtlamaktadır. Bu nedenle birçok tutuklu ve hükümlü ile avukatlar uygulamaya karşı çıkmakta ve görüşlerini gerçekleştirmemektedir.

17.01.2013 tarihinde Kandıra Hapishanesi’nde avukatları ile görüşmek isteyen mahkûmlara neden müdahale edilmiştir?

Kaç mahkûma müdahale edilmiştir?

Gardiyanların müdahalesi sonrası yaralanan mahkûmlar neden revire sevk edilmemiştir?

Kandıra Hapishanesi’nde yaşanan bu olay ile ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Bu uygulama ile mahkûmları dinlemek mi amaçlanmaktadır? 24 saat kameralar veya diğer yöntemler ile gözetlenen mahkûmlar görüş kabinlerinde neden dinlenilmektedir?

Avukat görüşleri ile ilgili yönetmelikte her şey açık şekilde belirtilmişken neden bu uygulamaya geçilmiştir ve devam edilmektedir?

Yeni kabinlere neden ses geçiren camlar takılmıştır?

Türkiye’de kaç hapishanede yeni kabin uygulamasına geçilmiştir? Bu hapishaneler hangileridir?

Kabinlerde kamera ile görüntü alınmakta mıdır?

Ses geçiren camlı kabin uygulamaları Adalet Bakanlığı’nın uygulaması mıdır? Yoksa hapishane idarelerinin kendi almış olduğu kararlar mıdır? Kendi aldığı kararlar ise haklarında soruşturma açılan idareci olmuş mudur?

Bu uygulama ile kayıt altına alınan avukat-müvekkil görüşmesi olmuş mudur? Bu kayıtlar ne amaçla kullanılmaktadır?

Bu uygulamaya karşı çıktığı gerekçesi ile bugüne kadar kaç mahkûm darp edilmiştir?