Kandıra açıklarında kaçak teknesi battı: 5 ölü, 20 kayıp (3)

HAMİLE KADIN DÜŞÜK YAPTI

Sahil Güvenlik botu tarafından kıyıya çıkartılan bir kadın göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda yapılan sağlık kontrolünde doğuma yakın olduğu anlaşılınca helikopterle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Ancak yapılan kontrolde kadının düşük yaptığı belirlendi. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca 7 yaralı da ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

ÖLÜ SAYISI 5\'E YÜKSELDİ

Sahile çıkarılan 5 kişinin cesedi Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda tabutlara konularak cenaze araçlarıyla Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ayrıca 1\'i çocuk 6 kişi de ambulanslarla sevk edildiği Kandıra Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

TEKNEDE 70\'E YAKIN KAÇAK VAR, ÇOĞU IRAKLI

Kaçakların ağırlıklı olarak Irak uyruklu olduğunu söyleyen Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, \"Kaza uluslararası sularda oldu. Teknede 70\'e yakın göçmen olduğu söyleniyor. Hastanemize 6 yaralı göçmen geldi. Diğer yaralıları diğer hastanelere gönderdik. Hastanemizde 5 göçmen cesedi var. Yaklaşık 100 kilometre ileride oldu. Ağırlık olarak Irak uyruklular\" dedi.

ROMANYA\'YA GİTMEYE ÇALIŞIYORLARDI

İddiaya göre Irak\'ta yapılacak referandum nedeniyle savaş çıkacağı korkusuyla ülkelerinden kaçtıkları öğrenilen kaçakların Zonguldak\'tan tekneye binerek, Romanya\'ya gitmeye çalıştıkları belirtildi.



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