Kandilli ve AFAD'ın deprem verileri neden birbirinden farklı?

Haber Global'de Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şerif Barış, Kandilli ve AFAD'ın verilerinin neden farklı olduğuna dair şu ifadeler kullandı.
"Derinliklerin farklı olmasının sebebi depremlerde, deprem çözümünü sağlayan parametrelerden kaynaklanır. Yazılımı yeni de yapsanız eski de yapsanız bu değerler birbirinden farklıysa derinlik farkları doğal olarak farklı olur zaten. Uluslararası ajansların yaptığı derinlik ölçümleri ve deprem lokasyonlarıyla Kandilli ve AFAD'ın deprem lokasyonlarında kullanılan istasyonlar birbirinden farklıdır. Kabuk modelleri, onlar küresel kabuk modeli kullanırlar, Kandilli ve AFAD kendi yerel kabuk hız modellerinden kullanırlar. Derinlik farkı da büyüklük farkı da bu tür farklı hesaplamalardan kaynaklanır."