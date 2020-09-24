T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kandilli ve AFAD'ın deprem verileri neden birbirinden farklı?

"Derinlik farkı da büyüklük farkı da farklı hesaplamalardan kaynaklanır"

24 Eylül 2020 18:50

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın deprem verilerinin neden sürekli farklı çıktığına ilişkin yaptığı açıklamada 'deprem çözümünü sağlayan parametrelere' dikkat çekti.

ETİKETLER

AFADAFAD KandilliKandilliKandilli Rasathanesideprem büyüklüğüdeprem büyüklüğü hesaplamadeprem büyüklüğü nasıl hesaplanırİstanbul depremdeprem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24