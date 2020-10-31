Kandilli'den İzmir için tsunami uyarısı

İzmir depremine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, olası bir depremde tsunaminin etkisini daha da artıracağına dikkat çekerek "Bir sonrakinde 60 cm'lik dalgaların olabileceği öngörülmekte" ifadelerini kullandı.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında önemli açıklamalar yaptı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Özener açıklamasında, "Derinliği yaklaşık 10-12 km olan sığ bir depremden bahsediyoruz. Öncelikle depremden dolayı hayatını kaybeden maalesef bazı vatandaşlar olduğunu duydum. Hem ülkeye, hem de tüm vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz. 30-40 km'lik bir fayın kırıldığı ilk izlenimlere göre tespit ediliyor. Normal bir deprem bu. Normal faylanma depremi. Şu ana kadar, depremden 1,5 saat sonraya kadar, 21 tane deprem kaydettik. Depremler artmakta, artçıların da 1 hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor" dedi.

Ege Bölgesi'nin sismik olarak oldukça etkin bir bölge olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özener, "Dolayısıyla bu bölgede ana kara ve denizde deprem oldukça yoğun bir deprem aktivitesi oluyor. 2017 bodrum depreminden sonra tsunami meydana gelmişti. 6.6'lık depremin ardından tsunami meydana geldi.



Bu tsunamiyle ilgili Akdeniz - Karadeniz bağlantılı denizlerde tsunami uyarı merkezi nöbetçi arkadaşlarım, deprem olduktan 9 dakika sonra tüm üye ülkelere, ülkemizde bu konuda tsunami uyarı mesajını göndermiştir. Sosyal medyada dalga yüksekliklerini görmüşsünüzdür. Gördüğünüz gibi farklı faylanma özelliklerine göre, farklı dalga yükseklikleri hesaplayabiliyoruz. Birinci çalışmada yaklaşık 30 cm'lik dalga yüksekliği, bir sonrakinde 60 cm'lik dalgaların olabileceği öngörülmekte" diye konuştu.