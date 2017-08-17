Kandilli: 7.2 gibi bir deprem şu anda sürpriz olmaz

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos depreminin 18. yıldönümünde basın toplantısı düzenledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bütün bilim insanları şunu kabul etmiş durumda; Marmara'da yakın gelecekte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı açık. Tarih veremiyoruz ama bu tek parçalı bir kırık olabilir, iki parçalı bir kırım olabilir Marmara'da bir deprem olacağı gerçeğini değiştirmez. Depremleri nerede ve yaklaşık ne büyüklükte olacağını biliyoruz ama hiçbir zaman maalesef bugünkü teknolojiyle zaman verme şansımız yok" dedi.

Bodrum depremi

Özener, Bodrum'da yaşanan deprem hareketliliğiyle ilgili, “21 Temmuz'da olan ve 6.6 büyüklüğünde olan depremden sonra şu ana kadar 8 bin tane deprem kaydettik. Şu anda artçı depremlerin sönümlenmeden hala sürdüğünü görüyoruz. Bu deprem etkinliğinin daha uzun bir süre devam edeceğini öngörebiliyoruz. Temmuz 2017'deki 3'ün üzerindeki artçılar daha çok depremin merkez üssünün civarı ve biraz doğusunda olmuş. Şu anda baktığımız zaman Ağustos ayındaki deprem etkinliğinin merkez üssü civarı etkinliğinin kaybolduğunu, doğuda ve kuzeyde, ana karada etkinliğin başladığını görüyoruz. Bu bize etkinliğin uzu süreceği tahminin veriyor bize" diye konuştu.

Tsunami dalgaları

Özener, tsunami konusunda da açıklamalarda bulunarak, "Tabii ki bu tsunami açık denizlerde olduğu gibi Japonya'da, Uzakdoğu'da olduğu gibi ülkemizde hiçbir zaman yaşanmayacak. Çünkü o büyüklükte bir deprem yani 9.5'luk depremler hayal etmiyoruz ülkemiz ve yakın çevresi için. Ama tsunaminin farkındalığı açısından bir örnek teşkil etti. Marmara için hep sorular soruluyor, tsunaminin olup olmayacağına dair. Bizim Bölgesel Deprem ve Tsunami İnceleme Merkezimiz de yapılan çalışmalar neticesinde Marmara Denizi'nde farklı deprem senaryolar çalışılarak elde edilmiş tsunami senaryoları var. Tsunami dalga yükseklikleri 2 metre, 2 metre 25 santim gibi bazı istisnai bölgelerde bu dalga yüksekliğini görmemiz mümkün olacak. Bu bir senaryo çalışması ama Marmara için olacak tsunami deniz tabanında olası fayın karakterinden dolayı, deniz tabanı heyelanlarında sonra oluşacağını bekliyoruz. Ege ve doğu Akdeniz'de tsunami çalışmasında farklı deprem senaryolarında 3 metreden yüksek tsunamiler beklenebilir. Bu depremin büyüklüğüne bağlı olarak değişmekte" dedi.

İstanbul depremi gecikti mi?

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özener bir gazetecinin, "İstanbul depremi gecikti mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"7'nin üzerindeki depremlerin 6.5 senede bir olduğu ortalaması tüm Türkiye'yi kapsayan bir grafik. Şu anda herkesin ilgilisini çeken Kuzey Anadolu fayı üzerinde, İstanbul, Marmara merkezli bir deprem. Ama hepimizin bildiği gibi ülkemiz dörtte üçünden fazlası deprem tehlikesi altında. Biz Marmara'da deprem beklerken aslında ülkemizin başka bir yerinde, Doğu Anadolu fayında veya başka bir yerde 7'nin üzerinde bir depremle karşılaşırsak buna şaşırmamamız lazım. Marmara için yapılan çalışmalar bize batıya doğru göçü veriyor. Yaklaşık her yıl 2.5-3 santim batıya doğru kayıyoruz ve bir enerji birikiyor. Marmara için yapılan hesaplamalarda da şu anda 7'nin üzerinde, 7.2 gibi bir deprem şu anda olsa sürpriz olmaz. Depremlerin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bilemediğimiz için şu an olacakmış gibi depreme hazırlıklı olup olmaması içinde belki biraz temennide bulunmamız gerekiyor. Bu deprem ne kadar gecikirse hükümetin adımları da, ne kadar hızlı atılırsa, bu da 5 yüz bin konutun dönüşümü demek, çok ciddi bir rakam demek. Bunu çok hızlı önümüzdeki yıllar için enerji göstererek yaparsak, Marmara depremi de gecikirse, zararlarını en az kayıpla atlatacağımız açık.”