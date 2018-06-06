"Kandil'e Afrin'dekinden daha büyük hava hârekatı yapılacak"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Kuzey Irak’ta Hakurk bölgesine yönelik operasyonları devam ederken, PKK’nın ana karargâhı konumundaki Kandil Dağı’nın, yoğun hava taarruzlarının hedefi olabileceği iddia edildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberi aynen şöyle:

Kandil’e, Afrin’deki Zeytin Dalı harekâtının başlangıcında 72 uçağın katılımıyla yapılan hava harekâtlarından daha şiddetli hava taarruzları yapılabileceğini, operasyon süresinin Afrin’dekinden daha uzun olabileceği, eş zamanlı olarak da yoğun Fırtına obüsü atışları yapılabileceğini söyledi.

Bir güvenlik yetkilisi, “Kandil hedef alındığında hemen akla kara birliklerinin harekete geçip ilerleyecek olması gelmesin. Bölgenin koşulları nedeniyle çok yoğun hava operasyonları olur. Kara birliklerine sonra sıra gelir” dedi.

Bordo bereliler 25 km derinliğe indi

Kuzey Irak’ta yoğunlaştırılan operasyonlarda Yüksekova 3. Sınır Tümen Komutanlığı’na bağlı komandolar ile Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı öne çıkarken, olası yoğun hava taarruzlarında hedeflere işaretleme yapmak amacıyla uç noktalarda ‘Bordo Bereli’ olarak bilinen Özel Kuvvetlerin de sızma girişimi yaptıkları öğrenildi. TSK unsurlarının Kuzey Irak içinde 25 kilometre kadar derinliğe indikleri biliniyor.



Tüm bu gelişmelere rağmen güvenlik kaynakları, Türkiye sınırına uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 90 kilometre olan Kandil Dağı hedefli operasyonla ilgili, siyasilere göre daha temkinli davranıyor. Güvenlik kaynakları, 10 Mart’ta başlatılan operasyonlarda şu ana kadar Hakurk bölgesinde gelinen nokta ile bölgenin son derece zor coğrafi koşullarının dikkat alınması gerektiğine vurgu yapıyor. Güvenlik kaynaklarına göre, bölgede unutulmaması gereken bir diğer faktör de İran’ın tutumu olacak. Sızan bilgilere göre Kandil’in çift taraflı olarak kuşatılmasında İran’la ‘şu an için’ varılmış net bir görüş birliği yok. Ancak bölgede Barazgir Vadisi’nin önemli bir kesiminin ele geçirilmesinin PKK’nın Kandil’den Türkiye’ye ve Sincar’a yönelik hareketliliğine ciddi düzeyde darbe vurabileceği değerlendiriliyor.



Kaçtılar iddiası

Bölgede TSK’nın yoğun hareketliliği nedeniyle, Cemil Bayık ve Murat Karayılan gibi terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinin bulundukları yerleri terk ettiklerine dair iddialar da yoğunlaşmaya başladı. Hakurk bölgesindeki operasyonlarla Kandil Dağı istikametinde 11 kadar üs bölgesi kurulmasının temel felsefesinin, “Alıp çekilme yerine, terörü kaynağında yok etme” olduğu belirtildi.