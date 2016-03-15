Kandil ve Gara'ya hava operasyonu yapıldı

Irak'ın kuzeyinde yapılan keşifler sonucunda Kandil ve Gara bölgelerinde tespit edilen yeni hedeflere 14 Mart 03.20-05.30 saatleri arasında 9 F-16 ve 2 F-4 2020 savaş uçağıyla hava harekatı düzenlendi.Hedeflerin tam isabetle vurulduğu harekatta 45 PKK’lının öldürüldüğü öne sürüldü. Operasyonda ayrıca PKK'ya ait 2 silah deposu ve 2 Katyuşa silahının mevzileri ve içindeki mühimmatları ile beraber imha edildiği ifade edildi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 18 hedefe 30 bomba atışı yaptığı hava harekatında tespit edilen hedefler tam isabetle imha edildiği ileri sürüldü.

Askeri kaynaklar, hava harekatında ilk tespitlere göre 45 PKK'lının öldürüldüğünü ve 2 silah deposu ve 2 Katyuşa silahının mevzileri ve içindeki mühimmatları ile beraber imha edildiğini belirtti.