Kandil operasyonunun parolası: Yavuzlar ölmez

T24 - Hakkari saldırısının hemen ardından Kandil’deki PKK kamplarına yapılan harekatın şifreleri ortaya çıktı. Çukurca'da şehit olan Binbaşı Yavuz Başayar'a ithaf edilen operasyonda "Yavuzlar ölmez" parolası kullanıldı. Hükümet ve Genelkurmay sınır ötesi operasyon için Ramazan ayının bitmesini beklerken, Çukurca saldırısı ardından operasyonun derhal başlamasına karar verildi.





Çukurca’daki hain saldırı tüm ülkeyi derinden sarstı. Başbakan Erdoğan’ın ‘Ramazan sabrımız bitti” sözlerinin ardından akşam 22.00 sıralarında Kandil’e yoğun bir bombardıman başladı. MGK öncesinde gerçekleştirilmesi ve akşam yapılması dolayısıyla “sürpriz ve baskın” olarak değerlendirilen hava operasyonun ayrıntılarına Vatan gazetesi ulaştı.

Karar 4 Ağustos’ta çıktı



Hükümet ve TSK’nın sınır ötesi harekat kararını Çukurca’daki saldırıdan önce verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, sınır ötesi harekat, ilk olarak Başbakan Erdoğan, ilgili bakanlar ile Genelkurmay Başkanı Org. Özel ve Kuvvet Komutanlarının 4 Ağustos’ta bir araya geldikleri Güvenlik Zirvesi’nde görüşüldü. Org. Özel ve Kuvvet Komutanlarının, Başbakan Erdoğan’a yaptıkları nezaket ziyaretinde de harekatının, Ramazan ayının bitiminde gerçekleştirilmesi kararı kesinleşti. Ancak önceki gün yaşanan Çukurca saldırısının ardından, harekata ilişkin planlama, Hükümet ve TSK üst kademesinin görüşmesi sonucu değişti. Harekat tarihi önce çekildi, F-16’lar, Kuzey Irak’taki PKK hedeflerini vurdu. Öte yandan PKK hedeflerine yönelik hava harekatının önümüzdeki günlerde devam edebileceği de belirtildi.

‘Şüpheli unsurları vurun’



Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı’na bağlı 181. Pars Filosu harekat günü, Çukurca’da şehit düşen Binbaşı Yavuz Başayar’ın anısına havalandı. Operasyonda filoya, “Yavuzlar Ölmez” parolası verildi. Pilotlar, Kuzey Irak’ta 60 hedefe lazer güdüm kitli bomba yağdırdı. Hava harekatı yapılırken bir yandan da TSK tarafından Diyarbakır, Tunceli ve Hakkari başta olmak üzere terörle mücadele eden birliklere, “Şüpheli unsurları vurun” emri verildi. Sınır birliklerine de ateş inisiyatifi verildi. TSK, daha önce askerlerin sınırlarda ateş açılmadığı sürece birliklere ateş izni vermiyordu. Ayrıca terörle mücadelede görev alan personelin izinlerinin TSK tarafından kaldırıldığı, sınır birliklerine özel harekat birliklerinin sevkiyatının sürdüğü öğrenildi. Terör bölgesindeki hassas görevdeki izinli personel için de görev yerine dönme talimatı verildi.

‘İran desteği’ iddiası



İnsansız Hava Araçları, PKK unsurlarının Kandil ve çevresindeki koordinatlarını belirlediği harekatta, İran hava sahasının kullanılması için Tahran’dan izin özel izin alındığı da öğrenildi. Harekatın ardından dün sabah saatlerinde de bölgede hareketliliğin sürdüğü, Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’ndan art arda helikopterlerin havalandığı görüldü. Birliklerden kalkan Sikorsky helikopterlerin, Irak sınırındaki birliklere özel eğitimli komandolar götürdüğü belirtildi.

Prova Anadolu Kartalı’nda



TSK, bu tür harekatların provalarını her yıl Konya’da gerçekleştirilen Anadolu Kartalı tatbikatlarında yapıyor. Bu tatbikatta, F-16 pilotları gece görüş gözlüğüyle atış da gerçekleştiriyor.

60 hedefe bomba yağdı, 168 hedefe topçu ateşi



Önceki akşam Kandil ve Zaho’daki PKK hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin TSK’dan resmi açıklama dün sabah saatlerinde geldi. Yeni Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, bu açıklamayla, terörle mücadele konusunda ilk mesajını da vermiş oldu. Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt içi ve yurt dışındaki benzer faaliyetleri, Irak’ın kuzeyini güvenli bir yaşam alanı ve Türkiye’ye saldırı üssü olarak kullanan bölücü terör örgütü etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir” denildi. TSK’nın harekatla ilgili bilgilere yer verdiği açıklamasında özetle şu bilgiler verildi: “17 Ağustos günü akşam saatlerinden itibaren bölücü terör örgütüne ait Kandil Dağı, Hakurk, Avaşin-Basyan, Zap ve Metina Bölgesindeki 60 hedefe, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından başarılı bir taarruz harekatı icra edildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üslerine döndü. Ayrıca, hava harekatı öncesinde; Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerinde tespit edilen 168 hedef, topçu silahları ile yoğun olarak ateş altına alındı.”

‘Lantirn’ işaretledi füzeler hedefi vurdu



Haraketı gerçekleştiren 181. Pars Filo, “Lantirn filoları” olarak adlandırılıyor. Lantirn sistemi, uçaklara gece her türlü hava koşulunda hedefi vurma imkanı sağlıyor. Sistem kızılötesi ışınlar yayarak arazinin şeklini pilotun ekranına dijital yansıtıyor. Pilot aşağıda olan biteni aynı bir bilgisayar oyunundaymış gibi görüyor. Ayrıca sistem uçağa hassas alçaktan uçuş imkanı da sağlıyor. Bu sayede F-16’lar 30 metre irtifaya kadar inerek dağlar arasından süzülüp kamplara tonlarca bomba yağdırabiliyor. Operasyonda keşif özelliği de olan F-16’ların bombalanan bölgelerin fotoğrafını da çektiği belirtildi. Askeri yetkililerin bu fotoğraflar üzerinde yapacakları ayrıntılı değerlendirmelerinin ardından, önümüzdeki dönemde icra edilecek diğer harekatların tarzları da belirlenecek.



