'Kandil mektubunda silahlı güçlerin geri çekilmesi var'

PKK'nın karargahı Kandil'de bulunan yönetiminin, Türkiye'deki silahlı PKK'lıların geri çekilmeleri yönünde talimat verme eğilimi içinde olduğu öğrenildi. Kandil'in İmralı'da bulunan terör ögürütü hükümlüsü Abdullah Öcalan'a yazdığı mektupta, silahlı güçlerin Türkiye'den ayrılması yönünde karar alındığının ifade edildiği belirtildi.

Namık Durukan'ın milliyet.com.tr'de yer alan haberine göre, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın mesajını götürmek için Kandil'e gitmişlerdi. Erbil'de, Kandil'deki PKK yönetiminin kararını bekleyen Demirtaş ile Önder'e, bugün Kandil'den yanıt geldi.

Demirtaş ve Önder, bugün Kandil'e davet edilerek, Öcalan'a iletilecek olan mektup kendilerine teslim edildi. Demirtaş ile Önder'e, PKK'nın yönetim kadrosunun Öcalan'ın silahlı güçlerin çekilmesi yönündeki çağrısını değrelendirdikleri aktarıldı. Öcalan'a gönderilen mektupta, geri çekilme kararının yakında uygulanmaya başlanacağı ve silahlı güçlerin dönmesi için için talimat çıkaralıcağının ifade edildiği kaydedildi. Mektubu alan Demirtaş ile Önder de, Türkiye'ye hareket etti.

Heyet yolda mektup yarın Adalet Bakanlığı'na verilecek

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kandil’den aldığı mektupla, şu anda Türkiye'ye dönüş yolunda. Bu gece Ankara'ya gelecek olan BDP heyetinin mektubu, Öcalan'a ulaştırması için yarın Adalet Bakanlığı'na vermesi bekleniyor. Öcalan'ın silahlı güçlerin geri çekilmesi yönündeki isteğine olumlu yanıt içeren mektupta, "Barış iradesinin arkasındayız, ancak demokratikleşme ile ilgili kaygılarımız var" denilerek süreçle ilgili görüş ve öneriler de yer aldı.