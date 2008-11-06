Kandil Dağı'ndaki PKK kampından kaçış!

Irak’ın kuzeyinde Kandil Dağı’ndaki terör örgütü PKK’ya ait kamplardan, aralarında iki sözde üst düzey yöneticinin de bulunduğu 8 kişinin kaçtığı bildirildi



Anadolu Ajansı muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce terör örgütü mensuplarına yönelik Irak’ta düzenlenen hava operasyonlarının ardından örgüt içerisinde başlayan panik sürüyor.



Son aylarda teröristler küçük gruplar halinde kamplardan gizlice ayrılırken, son olarak önceki gün Kandil Dağı’nda terör örgütünün sözde askeri kanat sorumlularından Demhat kod isimli terörist ile Kandil idare sorumlusu Siros kod adlı terörist beraberinde 6 teröristle kamptan gizlice kaçtı.



Peşmerge izin vermiyor



Hava harekatında terör örgütü PKK’ya ait kamplarındaki çok sayıda erzak deposu imha oldu. Erzak depolarının imha olmasıyla terör örgütünde gıda sıkıntısı başladı.

Peşmergelerin de uyguladığı denetim sonucu kamplara gıda ulaştırmakta sıkıntı yaşayan terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetime tepkili oldukları kaydedildi.

