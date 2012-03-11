Kandil Dağı'na çığ düştü PKK'lı 8 kadın öldü

T24- PKK'nın Kuzey Irak'taki üssü konumunda bulunan İran sınırındaki Kandil Dağı'nın Dola Koke kesiminde, çığ düşmesi sonucu PKK'lı 8 kadın öldü.
Milliyet'te Ramazan Yavuz imazıyla yayımlanan habere göre, ağır kış koşulları Kuzey Irak'taki PKK kamplarını da vurdu. PKK'nın üst düzey yöneticilerinin bulunduğu üs durumundaki Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki İran sınırında bulunan Kandil Dağı'nda kar yağışıyla birlikte 4 Mart günü çığ düştü.
Dola Koke kesimindeki çığda 3 yıl önce PKK'ya katıldıkları belirlenen Zeynep Ulaş, Hülya Gök, Rozerin Bilici, Someyi Sofizade, Sümeye Polat, Nuran Bellier, Şehdiya Zeyrik, Fatma Çete kar altında kaldı. 8 kadın PKK'lının çığ altından cesetleri çıkartıldı.