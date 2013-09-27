Kandil askerle karşı karşıya gelmemek için firarilere yardım etmemiş

Kazdıkları tünelle Bingöl M Tipi Cezaevi’nden firar eden ve Karacehennem Ormanları’ndaki sığınaklara ulaşan 18 PKK’lı, Kandil tarafından ortada bırakıldı. Firarileri almaya giden PKK’lı grup, Kandil’dekilerin, “Çatışma riskine girmeyin, askerle karşı karşıya gelmeyin” emriyle geri döndü.

Bingöl M Tipi Cezaevi’nden önceki gün firar eden 18 PKK’lının, örgütün dağ kadrosuna katılarak kaçmak istediği, ancak PKK’nın, askerle çatışma riski nedeniyle firarileri almaya gitmediği öne sürüldü. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, örgütün bölge sorumlusuyla bağlantıya geçen firari PKK’lılar, İHA destekli Jandarma Özel Harekat Timleri’nce takibe alındı. PKK dağ kadrosu, firarilerin takip edildiğini fark edince durumu örgütün Kandil yönetimine bildirdi. Kandil, “Çatışma riskine girmeyin, askerle karşı karşıya gelmeyin” talimatı verdi.

Sığınağa gittiler

Edinilen bilgiye göre, firari 18 PKK’lı, gece boyunca yürüyerek Ortaçanak Köyü yakınlarındaki Karacehennem Ormanları’na ulaştı. Jandarma ve İstihbarat birimlerinden güvenlik birimleriyle paylaşılan bilgide, PKK sığınaklarının bulunduğu bölgeye ulaşan firariler, süreçten sonra bölgenin PKK dağ kadrosu tarafından terk edildiğini gördü. Bunun üzerine bölgede bulunan PKK’lılarla irtibata geçildi. Durum örgütün Diyarbakır Lice ile Bingöl bölge sorumlusu ‘Reber’ kod adlı Mehmet Şah Yıldeniz’e iletildi. Firarileri almak için giden bir grup PKK’lı olduğu da İHA’lar tarafından rapor edildi. PKK’lı grup, Jandarma ve Polis Özel Harekat Polisi ile askeri helikopterlerin bölgedeki varlığını fark edince durum yeniden bölge sorumlusu Yıldeniz’e iletildi.

Telsiz konuşmaları

Firar olayının ortaya çıkmasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma İstihbarat Dairesi Başkanlığı ve Genelkurmay’dan MİT’e devredilen Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığı aracılığıyla bölgede bulunan üst düzey PKK’lıların telefon ve telsiz görüşmeleri de takibe alındı. Bu kapsamda bölge sorumlularından Yıldeniz ile PKK’lılara yardım edecek birinin görüşmesi deşifre edildi. Kandil ile yapılan telsiz konuşmalarna da ulaşıldı. PKK dağ kadrosunun, firarilerin takip edildiğini fark edince durumu örgütün Kandil yönetimine bildirdiği telsiz görüşmeleri de çözüldü. Buna göre Kandil, “Çatışma riskine girmeyin, askerle karşı karşıya gelmeyin” talimatı verdi. Bunun üzerine firarileri almaya giden PKK’lılar askerle karşılaşmadan bölgeden ayrıldı. PKK’lı grubun olası saldırısına karşı da güvenlik önlemleri alındı. Grubun geri dönmesiyle firarileri yakalamak için operasyon düzenlendi.

İç-Dış destek var

Firar olayının ardından bölgeye giden bilirkişi de ilk tespitlerine ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda, “Tünel bir yıldan önce kazılmaya başlanmış. Tünelin çıkış noktası da göz önünde bulundurulduğunda içerden ve dışarıdan destek alındığı anlaşılıyor. Tünelden çıkartılan toprak ne kadar tuvaletlerde eritilip gönderilse de taşların çıkartılması ve taşınması noktasında destek söz konusu. İki koğuş arasında tavanda delik açılmış. Bunun uzun süreli farkedilmemesi mümkün değil. Tünelin kazılmasında da kazma-kürek tipi kesici ve delici aletler kullanılmış. Bütün bunlar göz önüne alındığında ise firari PKK’lıların hem içerden hem de dışardan destek aldıkları ortaya çıkıyor” denildi. Adalet ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde firarla ilgili kapsamlı soruşturma sürüyor.

Sadece o kaçtı

Yakalanan PKK’lılar Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Ancak kimlik kontrolünde, son yakalanan kişinin firarilerden olmadığı anlaşıldı. Kaçak olduğu anlaşılan Ekrem Taş’ın da yakalanması için bölgede operasyon sürüyor.

Arabalarla kaçırmışlar

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Bingöl M tipi Kapalı İnfaz Kurumu’ndan kaçan PKK’lıların nasıl yakalandıklarını anlattı. PKK’lıların yakalandıklarında üzerlerinde silah bulunmadığını belirten Güler, şunları söyledi: “Olaydan sonra arama çalışmalarımız dün gece (önceki gece) sonuç verdi. Hepsi bir arada bulundu. Gece yarısından itibaren, sabah alınacaklarını biliyordum. Gece boyu devamlı bilgi aktarımı yapıldı, sabah alındılar. Kaçtıktan sonra hemen elbiselerini değiştirmişler. Kendilerini bekleyen arabalarla kaçmışlar. Gelip almışlar yani kendilerini. Hepsini gece tespit ettik. Karlıova istikametinde gittikten sonra cezaevinden 15 kilometre ileride Ortaçanak’ın Karacehennem kırsalında bulundular. Burada daha aşağıya kaçmak için toplanmışlar. Herhangi bir silahlı çatışma falan olmadı. Üzerlerinde silah yoktu. Ülke dışına mı çıkmak istiyorlardı veya başka bir planları mı vardı, hepsini sorgulamadan sonra öğreneceğiz. Firarla ilgili Adalet ve İçişleri Bakanlıkları’nın araştırması da sürüyor.”

IHA buldu timler aldı

Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi’nden tünel kazarak firar eden 14’ü hükümlü 17 PKK’lı dün sabah kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta PKK sığınaklarının bulunduğu Karacehennem Ormanları’nda silahsız olarak yakalandı. Saat 16.00’dan itibaren cezaevi çevresinde 50 kilometrelik alanda tarama yapan İHA’lar, ilk görüntüye saat 19.00 sıralarında ulaştı. PKK’lıların, cezaevinden 17 kilometre uzakta, şehir merkezine yakın olan Mergimir Dağı eteklerinde olduğu tespit edildi. Operasyon için hazırlık çalışmalarına başlanırken, firarilerin şehir merkezine kaçmalarını engellemek amacıyla havanın kararması beklenildi. İHA’ların adım adım takip ettiği PKK’lılar, gece 01.00 sıralarında Ortaçanak Köyü yakınlarındaki Karacehennem Ormanları’na ulaştıklarında operasyonun düğmesine basıldı. Belirlenen alanlara Sikorsky helikopterlerle Jandarma Özel Harekat Timleri indirildi. Timler, firari PKK’lıların izini sürdü. PKK’lıların bulunduğu alanların çevresi gece yarısı devreye sokulan Süper Kobra helikopterler tarafından bombalanarak hareket alanları kısıtlandı. Sık ormanlık alana sahip bölgede dün 09.30 sıralarında 17 PKK’lı yakalandı.

4 müdür, 1 memur gitti

Bingöl M Tipi Ceza İnfaz Kurumu Birinci Müdürü, 18 tutuklu ve hükümlünün firar etmesiyle ilgili soruşturma kapsamında görevden alındı. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, cezavinde tünel kazılarak gerçekleştirilen firarla ilgili idari ve adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, soruşturmanın selameti açısından, Cezaevi Müdürü Zeki Kerim ile İkinci Müdürler Mihrabi Aydın, Mehmet Kuvvet ve Mustafa Yeşilyurt ile bir baş memurun, Bingöl M Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndaki görevinden alındığı bildirildi