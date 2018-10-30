Kanat Atkaya: Latin Diktatör Versiyon 3; medyaya gıcık, silahlanma yanlısı, 'solcu düşmanı'

Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, Latin Amerika ülkesi Brezilya'nın 63 yaşındaki eski subay, avukat Jair Bolsonaro’yu devlet başkanı seçmesini köşesine taşıdı. Kanat Atkaya, "Irkçı, yabancı/mülteci düşmanı ve cunta yanlısı...Çevrecilere ve insan hakları savunucularına ve elbette medyaya gıcık, silahlanma yanlısı, sıkısından bir 'solcu düşmanı'... Eh, haliyle homofobik; eh, haliyle kadın düşmanı; eh, haliyle kürtaj karşıtı; eh, haliyle aşırının aşırısı sağcı..." diye tanımladığı Jair Bolsonaro'nun "Bir kadın politikacı için 'Tecavüz edilemeyecek kadar çirkin', Gey oğlum olacağına, ölsün daha iyi, 'Afrikalı göçmenlerin torunları şişman ve tembel" dediğini, sosyal medya üzerinden güçlendirdiği ayrıştırıcı, kışkırtıcı kampanyasıyla en tepedeki koltuğa kadar yükseldiğini savundu.

"Dünyamıza o da hayırlı olsun"

Yazar, Brezilya'nın yıllardır sol parti yönetiminde olduğunu öte yandan artan şiddet olayları, ekonomide yaşanan krizler ve yolsuzlukların Bolsonaro'ya kapıları ardına kadar açtığını kaydetti. Jair Bolsonaro’nun Trump’ı örnek aldığını aktaran Kanat Atkaya, "Bolsonaro şahsında beliren 'Latin Amerika Diktatörü Versiyon 3', henüz seçilmeden savurduğu tehditlerle, silah şeklinde el hareketiyle, selama duran fanatik kitlesiyle yeni, karanlık ve bulaşıcı bir durumdur.

Dünyamıza o da hayırlı olsun.

Helal süt emmiş bir uzaylı kardeşimiz de, geçerken insanoğlunun aklına turp suyu sıksın. Sevaptır..." değerlendirmesinde bulundu.

Kanat Atkaya'nın "Latin Diktatör Versiyon 3" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz