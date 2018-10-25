Kanat Atkaya: Kahrolsun cinayet yaşasın paracıklar

Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, önceki gün Riyad’da başlayan ve 'Çöldeki Davos' adıyla da anılan Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı’na katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gazetecilere, 'Harika! Daha fazla insan (katılımcı), daha fazla para!' dediğini aktardı.

Kanat Atkaya, Kaşıkçı cinayetinin ardından Körfez’deki birkaç 'hık deyicisi ülke' dışında hemen hemen her ülke tarafından 'azmettirici', 'bilgi sahibi' veya 'olağan şüpheli' olarak açıkça veya üstü kapalı şekilde işaret edilen Muhammed bin Selman’ın 2 bin katılımcı tarafından ayakta alkışlandığını kaydetti.

"Gündemden düşmeyen McKinsey de oradaydı"

"Yabancı yatırımcıların 'olağan şüpheli' prensle 'selfie' çektirmek için yarışa girdiklerini de gördük fotoğraflarda. Hey maşallah!" diyen Atkaya, "Kaşıkçı cinayeti sonrasında onlarca önemli şirket ve devlet temsilcisi katılmayacaklarını duyurdu ama cüzdanını kapan yine koşmuş elbette. İlk gün 34 milyarı Aramco’ya olmak üzere toplam 50 milyar dolar 'fışkırtılıvermiş' Suudi ekonomik vizyonuna...'Fiyasko olacağı' söylenen 'Çöldeki Davos'ta kimler yoktu ki? Merak eden olursa bizde yakın zamanda adı gündemden düşmeyen McKinsey de oradaydı... Neticede “Kahrolsun cinayet, yaşasın paracıklarımız” der işin içinden çıkarlar, ne olacak ki? Hey maşallah; 'ilkelilerin ve vicdanlıların'(!) dünyası burası, hey maşallah!" vurgusu yaptı.

Kanat Atkaya'nın "Kahrolsun cinayet yaşasın paracıklar" başlığıyla (25 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz