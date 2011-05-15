Kanarya'nın kulağı Trabzonzon'da

T24 - Spor Toto Süper Lig'de son iki haftaya girilirken lider durumda bulunan Fenerbahçe, bugün sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Taraftarına galibiyet ile veda edip, liderliğini son haftaya taşımak isteyen sarı-lacivertlilerin kulağı da Trabzon'da olacak.



Spor Toto Süper Lig'de son iki haftaya girilirken lider durumda bulunan Fenerbahçe, bugün sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Taraftarına galibiyet ile veda edip, liderliğini son haftaya taşımak isteyen sarı-lacivertlilerin kulağı da Trabzon'da olacak.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonuna 15 Ağustos 2010 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yendiği maçla iyi bir başlangıç yapan, son iki hafta öncesi şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki kapanışı da biletlerinin tamamının satıldığı maçta iyi bir sonuçla yapmayı hedefliyor.



Bu sezon sahasında yaptığı maçlarda sadece 3 beraberlik alarak puan yitiren, ligin ikinci yarısında bir beraberlikten başka kaybı olmayan sarı-lacivertli ekip, renktaşı başkent temsilcisinin karşısına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.





ŞAMPİYONLUK OLASILIĞI VAR



Fenerbahçe'nin, Trabzonspor ile aynı puanda fakat averajla önde götürdüğü yarışta, 33. hafta maçlarının ardından şampiyonluk olasılığı bulunuyor.



Sarı-lacivertliler, Ankaragücü maçını kayıpsız geçer, Trabzonspor da İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında yenilirse, ligin bitimine bir hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyecek.



İkili averajda Trabzonspor'a üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, bitime bir hafta kala oluşacak 3 puanlık farkla şampiyonluğa ulaşacak.



33. hafta maçlarında Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi, Trabzonspor'un kazanması durumunda da son hafta öncesi bordo-mavili ekip şampiyonluk için büyük bir avantaj yakalayacak.





SARI KART ALARMI



Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya averajla lider giren Fenerbahçe'de, bugünkü Ankaragücü maçı öncesi tam 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertli oyunculardan Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Cristian Baroni, Gökhan Gönül, Joseph Yobo, Özer Hurmacı ve Miroslav Stoch'un, bugün oynanacak maç öncesi ligde 3'er sarı kartı var.



Bu oyunculardan Özer'in sakatlığı bulunurken, Emre, Caner, Cristian, Gökhan Gönül, Yobo ve Stoch bugünkü maçta forma giyip birer sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 34. ve son haftasında takımlarının deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.





FENERBAHÇE 153 GÜNDÜR YENİLMİYOR



Spor Toto Süper Lig'de bu sezon son yenilgisini aldığı Ankaragücü ile yarın karşılaşacak Fenerbahçe'nin ligde tam 153 gündür bileği bükülmüyor.



Ligde en son 16. haftada, 12 Aralık 2010'da deplasmanda Ankara temsilcisine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2011 yılında ligde yenilgi yüzü görmedi.



Ligin 17. haftasında Sivasspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, devre arasından sonra galibiyet serisi yakalayarak, Ankaragücü maçından sonra yaptığı 16 maçta 15 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



Bu seride Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş gibi rakiplerini mağlup eden sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı, Türk Telekom Arena'da çıktığı ilk derbi maçta 2-1 yendi. Fenerbahçe, böylece rakibini yeni stadında yenen ilk takım oldu.



Sarı-lacivertliler, bu dönemde tek beraberliğini 27. haftada kendi sahasında Bursaspor karşısında aldı.





MUHTEMEL 11



Sarı-lacivertli ekipte Ankaragücü maçı öncesi sakatların iyileşmesi teknik direktör Aykut Kocaman'a kadro konusunda farklı seçenekler sağlıyor. Kocaman'ın Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yapılan maçta kazanan kadroyu değiştirmemesi beklenirken, olası 11 şöyle:



Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Andre Santos, Mehmet Topuz, Emre, Selçuk, Stoch, Alex, Niang.





