'Kanarya'nın bileği bükülmüyor

T24 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u Niang ve Lugano'nun golleriyle 2-0 yendi. Şampiyonluk yarışında önemli bir engeli daha geride bırakan sarı lacivertliler, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi.



Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın kapanış maçında şampiyonluğun iki güçlü adayı Fenerbahçe ile Kayserispor, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda karşı karşıya geldi.



Yıldız oyuncuları Niang ve Lugano’nun kaydettiği gollerle sahadan 2-0’lık sonuçla galip ayrılan Fenerbahçe, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak puanını 45’e çıkarttı. Bursaspor’u aynı puan ve averajla geride bırakan sarı lacivertliler, ikinci sıraya yükseldi.



Zirve yarışına ortak olmak isteyen Kayserispor, aldığı bu mağlubiyetle 39 puanda kaldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir şansı değerlendiremedi.



Karşılaşmaya çok hızlı giren Fenerbahçe, henüz 3. dakikada Mamadou Niang ile rakip fileleri havalandırarak maça adeta 1-0 önde başladı. Kaleci Volkan’ın büyük hatasında sağ kanattan Mehmet Topuz’un yerden yaptığı ortada topa dokunmayı başaran Niang, topu Kayserispor ağlarına gönderdi.



Kayserispor’da Santana karşılaşmanın 31. dakikasında sakatlık yaşayınca sarı kırmızılı ekip erken bir oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı ve Paraguaylı futbolcunun yerine oyuna Semih Aydilek girdi.



Geriye düşmesine rağmen oyunu kendi sahasında kabul eden Kayserispor, sarı lacivertli ekibin kalesinde etkili olamadı. Fenerbahçe de başka gol bulamayınca ilk devreyi ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Rakip kaledeki baskısını artıran sarı lacivertliler, Lugano’nun klasikleşen kafa golüyle farkı 2’ye çıkarttı. Alex’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde çok iyi yükselen Uruguaylı oyuncu kafa vuruşuyla kaleci Volkan Babacan’ı mağlup etti: 2-0.



Kalan sürede Kayserispor, daha fazla risk alarak ileri çıkmasına rağmen Fenerbahçe kalesinde istediği pozisyonları yakalayamadı. Fenerbahçe de skoru değiştiremeyince sarı lacivertli ekip maçı 2-0 kazandı.





FENERBAHÇE: 2 - KAYSERİSPOR: 0



Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Orkun Aktaş xx

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan Gönül xxx, Lugano xxx, Yobo xxx, Andre Santos xxx, Özer xx (Dk. 76 Semih x), Mehmet Topuz xxx (Dk. 89 Bekir ?), Selçuk xxx, Dia xxx (Dk. 61 Cristian xx), Alex xxx, Niang xxx

Kayserispor: Volkan Babacan x, Hamza xx, Serdar x, Amisulashvili xx, Hasan Ali xx, Amrabat xx, Selim Teber xx, Abdullah xx, Santana x (Dk. 32 Semih x), Karım Ziani x, Zalayeta x (Dk. 55 Kujovic x)

Goller: Dk. 3 Niang, Dk. 60 Lugano (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Dk. 2 Serdar, Dk. 53 Hamza, Dk. 84 Semih (Kayserispor), Dk. 58 Andre Santos, Dk. 90 artı 2 Bekir (Fenerbahçe)