Kanarya'da 3 evet 2 hayır!







Bir yandan dış transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de diğer yandan sözleşmesi biten oyuncularla görüşmelere başlandı. Yönetim ilk olarak kaptan Alex’le masaya oturdu.



Akşam'ın haberine göre; Brezilyalı futbolcu, yönetimin kendisine önerdiği rakama “Evet” dedi. Alex’le izin dönüşü 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Sarı-Lacivertli yönetimin görüştüğü ikinci isim ise Selçuk oldu.



Son haftalarda yükselen bir form grafiği çizen Selçuk’la da anlaşmaya varıldı. Yetenekli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme yapılacak. Fenerbahçe yönetiminin anlaştığı üçüncü isim ise Lugano oldu. “Fenerbahçe’de mutluyum ve kalmak istiyorum” diyen Uruguaylı oyuncu kendisine önerilen zamlı sözleşmeyi kabul etti. Lugano da 3 yıllık imza atacak.



ORTA YOL BULUNUR



Fenerbahçe’de şu ana kadar sözleşme uzatma teklifine “Evet” demeyen iki futbolcu var. Bunlardan ilki Deivid. Brezilyalı oyuncu, yıllık 3 milyon euro istiyor. Ancak Sarı-Lacivertli yönetim, 2 milyon euro önerdi.



Görüşmeler sürüyor ve “Orta bir yol” bulunacağı konuşuluyor. Anlaşmaya varılamayan diğer oyuncu ise kaleci Volkan Demirel. Sarı-Lacivertli file bekçisi kendisine önerilen 1.5 milyon euroluk teklifi az buldu ve 2 milyon euro istiyor. Volkan’ın da anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor

