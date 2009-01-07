Kanarya zirveye yerleşti

zirveye yerleşti- FOTOGALERİ

FENERBAHÇE: 2 - BURSASPOR: 0



MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI



Fortis Türkiye Kupası D Grubu'nda Fenerbahçe, grup lideri Bursaspor'la Kadıköy'de karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da rakip kalede etkili olamadı. İlk yarının son bölümünde daha etkili olan sarı-lacivertlilerde Alex'in 42. dakikada kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Selçuk Şahin, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.Kalan sürede başka gol olmazken, ev sahibi Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gitti.İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe oldu. Alex ve Kazım ile Bursaspor kalesinde önemli gol pozisyonları yakalayan sarı-lacivertliler, bu fırsatları değerlendiremedi.Bursaspor skora denge getirmek için daha fazla risk alarak ileri çıkmasına rağmen Fenerbahçe kalesinde istediği pozisyonları yakalayamadı.Savunmasında açıklar veren Bursaspor'un kalesinde etkili olmaya devam eden sarı-lacivertliler, 84. dakikada Roberto Carlos'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu filelerle buluşturmasıyla farkı 2'ye çıkarttı.İki takım da kalan sürede skoru değiştiremeyince, karşılaşma 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.Haftaya 6 puanla lider giren Bursaspor'u 2-0'lık skorla geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, Fortis Türkiye Kupası'nda oynadığı 2. karşılaşmayı da kazanarak puanını 6'ya yükseltti.Stat: Fenerbahçe Şükrü SaracoğluHakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks TaşçıoğluFenerbahçe: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Lugano, Edu, Roberto Carlos, Selçuk, Kazım, Deivid, Alex, Uğur, GüizaBursaspor: Ivankov, Veli, Ömer, İbrahim, Yenal (Dk. 35 Mustafa Keçeli), Volkan, Mustafa Sarp, Bekir, Romaschenko, Gökhan, SercanGol: Dk. 42 Selçuk, Dk. 84 Roberto Carlos (Fenerbahçe)Sarı Kartlar: Dk. 28 Yenal, Dk. 45 Volkan, Dk. 45 Romaschenko (Bursaspor), Dk. 31 Edu (Fenerbahçe)5. dakikada ceza alanı dışında sağ çaprazdan serbest atış kullanan Romaschenko'nun sert vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.6. dakikada Roberto Carlos'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Güiza topa kafayı vurdu, yavaş gelen meşin yuvarlağı kaleci Ivankov kontrol etti.12. dakikada Uğur'un soldan ortasında, ceza alanı içindeki Güiza'nın topa kafayla vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.14. dakikada Alex'in ara pasında ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Uğur, topu kontrol edemeyince, ileri çıkan kaleci Ivankov yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.32. dakikada ceza alanı dışından Romaschenko'nun kullandığı serbest vuruşta, yerden gelen topu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.34. dakikada Romaschenko'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Gökhan'ın vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.38. dakikada Roberto Carlos'un ortasında, ceza alanı içinde Güiza vurdu, top yandan auta çıktı.42. dakikada Alex'in sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte bulunan Selçuk, kafayla topu filelere gönderdi: 1-0Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.49. dakikada ceza alanı dışından Alex'in vuruşunda, top üstten auta gitti.51. dakikada Selçuk'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Kazım'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.57. dakikada soldan Roberto Carlos'un ortasında, arka direkte bulunan Güiza kafayı vurdu, top yandan auta gitti.58. dakikada Sercan'ın ara pasında Roberto Carlos'un dokunamadığı topu ceza alanı içinde önünde bulan Mustafa Sarp, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase bir vuruş yaptı, ancak meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.84. dakikada orta sahadan aldığı topla iki kişiyi çalımladıktan sonra ceza yayı çizgisi üzerinden sert bir vuruş yapan Roberto Carlos, meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı ikiye çıkarttı: 2-090. dakikada Ali'nin ceza alanı dışından sert şutunda, top üstten auta çıktı.Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.