Kanarya rövanşı alamadı

4 ARALIK PERŞEMBE SONUÇ Zalgiris - Panathinaikos 69-80 Fenerbahçe Ülker - Tau Ceramica 69-81 Maccabi Electra - Cibona 88-83 Union Olimpija - DKV Joventut 65-86 Regal Barcelona - SLUC Nancy 91-68 Lottomatica Roma - Alba Berlin 70-64 3 ARALIK ÇARŞAMBA Olympiacos - Air Avellino 91-66 Panionios OT - Real Madrid 68-66 Asseco Prokom - Montepaschi 71-83 Le Mans - Unicaja 55-87 Partizan - Efes Pilsen 83-77 AJ Milano - CSKA Moskova 80-79

Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker, C Grubu'ndaki 6. maçında TAU Ceramica'ya 81-69 yenilerek 3. mağlubiyetini aldı.Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Fenerbahçe Ülker, Green ve Rasim ile dış atışlarda etkili olurken, TAU Ceramica ise Rakocevic ve Splitter ile pota altında karşılık verdi. Mücadelenin 7. dakikası 14-14 beraberlikle geçildi. Ancak son saniyede Green ile sayılar bulan sarı-lacivertli takım 1. periyodu 18-16 önde geçti.İkinci periyotta iyi savunma yapan ev sahibi takım, Ömer ile savunmada etkili oldu. Mrsiç de yaptığı savunmayla rakibini top kaybına zorlarken, Fenerbahçe Ülker bu oyuncunun basketleriyle 16. dakikada farkı 7 sayıya (31-24) çıkardı. Hücum ribauntlarda rakibine üstünlük sağlayan sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı da 9 sayı farkla 37-28 önde kapadı.TAU Ceramica, karşılaşmanın ikinci yarısına Teletovic'in pota altındaki etkili oyunuyla başladı ve 26. dakikada skoru 44-43 ile kendi lehine çevirdi. Bu bölümde İspanyol ekibi daha etkili olsa da Fenerbahçe Ülker, Green ve Preldzic'in basketleriyle çeyreğin son dakikası içinde 49-48 öne geçti. Son dakikaları iyi oynayan TAU Ceramica, 3. periyodu 52-51 önde tamamladı.Geriden gelerek öne geçen TAU Ceramica, son periyoda da bu moralle başladı. Sarı-lacivertli takım, kazanmak için son hamlesini yaptı ve Preldzic'in basketiyle 33. dakikada 57-57 eşitliği sağladı. Rakocevic ile oyuna ağırlığını koruyan TAU Ceramica, yeniden farkı açtı ve karşılaşmayı 81-69 kazandı.İlk yarıda hücumda ve savunmada başarılı bir oyun sergileyen Fenerbahçe Ülker, mücadelenin ikinci yarısında adeta durdu. Rakibin özellikle hücumlarda etkili olmasıyla skor üstünlüğünü yitiren ev sahibi takım, ikinci yarıdaki kötü oyunu sonrası maçtan 81-69 mağlup ayrıldı ve grubundaki 6. maçında 3. yenilgisini aldı.Salon: Abdi İpekçiHakemler: Romualdas Brazauskas (Litvanya) xxx, Shmuel Bachar (İsrail) xxx, Sergey Mikhaylov (Rusya) xxxFenerbahçe Ülker: Green xx 14, Ömer xxx 8, Rasim xx 6, Mirsad x 1, Vidmar x, Semih xxx 10, Smith x, Oğuz x 2, Preldzic xxx 12, Mrsiç xxx 16TAU Ceramica: Prigioni xxx 12, Rakocevic xxx 16, Vidal xx 5, McDonald x 5, Splitter xxx 18, Mickael x 4, Barac x 2, Teletovic xxx 19, Shakur x, Hite x1. Periyot: 18-16Devre: 37-28 (Fenerbahçe Ülker lehine)3. Periyot: 51-52