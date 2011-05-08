Kanarya liderliğini sürdürdü!

T24 - Fenerbahçe ve Karabükspor arasında geçen karşılaşmada sarı-lacivertliler 1-0'lık skor ile sahadan üstün ayrıldı.







Sarı - lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 66. dakikada Diego Lugano kaydetti. Lider Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 76 yaptı.





Karşılaşma hareketli başladı.



Maçın ilk şutunu Alex auta gönderirken aynı dakika içerisinde Karabükspor'dan Yasin'in vuruşu Fenerbahçe kalesinde büyük tehlike yarattı.



6. dakikada Cernat'ın şutunu kaleci Volkan kurtarırken ilk 10 dakikada Karabük'ün Fenerbahçe karşısındaki etkili oyunu dikkat çekti.



12. dakikada Alex'in sol çaprazdan vuruşu defansa çarpıp Karabük kalesinde tehlike yaratırken Stoch'un 15. dakikadaki şutu etkisiz bir şekilde auta gitti.



İlk 30 dakikada karşılıklık ataklar gol getirmedi. Karabükspor özellikle Yasin ile etkili olmaya çalışırken Fenerbahçe Alex, Stoch ve Niang ile Tomiç'in kalesine yüklendi. İlk 30 dakikada Karabük'ün en etkili ismi Cernat olarak belirdi. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ise performansıyla sürprize yer vermedi.



İlk yarıda Karabük fazla adamla orta sahada mücadele edip forvet İlhan'ı da biraz geriye çekince Fenerbahçe'nin atak alanlarını kapattı. Kontraataklarla Fenerbahçe kalesine gelen Karabük'e karşı Fenerbahçe ceza alanı çevresine kolay gelip son anda yaptığı pas hatalarıyla dikkat çekti.





İKİNCİ YARI



İkinci yarıya Fenerbahçe etkili başladı.



55. dakikada Stoch'un ceza sahası dışından vuruşu az farkla auta gitti. İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe ataklarını Stoch yönlendirirken 64. dakikada Alex'in tehlikeli bölgeden vuruşunda araya son anda Muhammed girdi ve pozisyonu önledi.



65. dakikada Karabük Fenerbahçe defansını 4'e 2 yakaladı. Yasin'in pasında son anda araya Gökhan Gönül girip pozisyonu engelledi.



Ve dakikalar 66'yı gösterdiğinde Fenerbahçe'nin golü geldi. Alex ortasını yaptı. Yerden gelen ortada Muhammed topu ıskaladı. Top Lugano'nun önünde kaldı ve Uruguaylı ligdeki 7. golünü atarak Fenerbahçe'nin stresini biraz olsun azalttı.



77. dakikada Cernat'ın sert faulüyle yerde kalan Stoch kalkamadı ve yerine Cristian oyuna dahil oldu. Cristian'ın oyuna dahil olmasıyla orta sahada biraz daha derli toplu oynamaya başlayan Fenerbahçe üstüste Andre Santos ve Alex ile önemli pozisyonlardan yararlanamadı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe Karabükspor'u 1-0 yendi ve Trabzonspor'un Bucaspor'u 2-1 yendiği haftayı kayıpsız geçerek bitime son 2 hafta kala liderliğini sürdürdü.





TRABZON DA KAZANDI



Fenerbahçe'nin en yakın rakibi Trabzonspor ise aynı anda başlayan maçta Bucaspor'u 2-1'lik skorla yenerek zirve takibini sürdürdü. Öte yandan Trabzonspor'a 2-1 yenilen Bucaspor, Spor Toto Süper Lig'e veda etti.



Fenerbahçe'nin kalan maçları



Ankaragücü

Sivasspor (D)



Kardemir Karabükspor'un kalan maçları



Antalyaspor (D)

Trabzonspor





Trabzonspor'un kalan maçları

İstanbul BŞB

Sivasspor (D)





SAHAYA AYAKKABI ATTILAR



Kardemir Karabüksporlu bir taraftar, mücadelenin sonlarında yaşanan bir pozisyonda hakemin kararına itiraz olarak sahaya ayakkabısını attı.



EMENİKE YOK



Kardemir Karabükspor'un Ankaragücü ile geçen hafta oynadığı maçta sakatlanan golcü futbolcunun hem fiziksel, hem de psikolojik olarak hazır olmadığı için Fenerbahçe maçında oynayamayacağı açıklandı. Emenike, Kardemir Karabükspor'un 18 kişilik maç kadrosuna da dahil edilmedi.





6 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA



Ligde şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un bir adım önde bulunan Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kartı sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli oyunculardan Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Cristian Baroni, Gökhan Gönül, Joseph Yobo ve Özer Hurmacı'nın, maç öncesi ligde 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu oyunculardan Özer, maç kadrosunda yer almazken, Emre, Caner, Cristian, Gökhan Gönül ve Yobo, yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 33. haftasında takımlarının Kadıköy'de Ankaragücü ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin, özellikle defansta görev yapan Gökhan Gönül, Yobo ve Caner'in, aynı anda kart cezalısı olması durumunda, Ankaragücü maçında savunmada sıkıntı yaşayabilir. Bu arada, Niang'ın sakatlığının sona ermesiyle bu futbolcu ilk 11'de yer alırken, Semih yedek kulübesinde kaldı.





FENERBAHÇE LİGDE 146 GÜNDÜR YENİLMİYOR



Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, ligde 146 gündür yenilgi yüzü görmüyor. Ligde en son 16. haftada, 12 Aralık 2010'da deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2011 yılında ligde yenilgi yüzü görmedi. Ligin 17. haftasında Sivasspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, devre arasından sonra galibiyet serisi yakalayarak, Ankaragücü maçından sonra yaptığı 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu seride Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş gibi rakiplerini mağlup eden sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı, Türk Telekom Arena'da çıktığı ilk derbi maçta 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, böylece rakibini yeni stadında yenen ilk takım oldu. Fenerbahçe sahaya üzerinde, “Baştacımız annelerimiz, anneler gününüz kutlu olsun” yazılı pankartla ısınmak için çıktı. Sarı-lacivertli futbolcular ısınmadan önce tribünlere çiçek attılar. Bu arada, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Nihat Özdemir ve Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut maçı birlikte izlediler. Öte yandan, Fenerbahçe Takımı sahaya, “Avrupa Avrupa duy sesimizi: 9 Mayıs Avrupa gününüz kutlu olsun” yazılı pankartla çıktı.





GÜVENLİK TEDBİRLERİ



Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe maçı için ilin güvenlik güçlerine komşu şehirlerden de takviye yapıldı. İldeki polislerin yanı sıra çevredeki illerden de yaklaşık 200 kadar poliste maçta görev aldı. Karşılaşma öncesinde stat kapıları saat 18.00'de açıldı. Ev sahibi ekip taraftarlarının stat dışında Fenerbahçe aleyhine tezahüratları dikkati çekerken, küçük çaplı bir olayda Fenerbahçeli taraftarlardan birinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan, yaklaşık 4 bin kişilik kapasiteye sahip statta, basın tribününde izdiham yaşandı. Çok sayıda basın mensubunun akredite yaptırması sonrasında tribünde bazı bölgelere sandalye koyularak, gazetecilerin çalışması sağlandı.





TARAFTARLAR



Fenerbahçeli taraftarlar 4 bin kapasiteli statta 350 kişilik yer ayrıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kardemir Karabükspor taraftarlarının bulunduğu tribünün üst bölümünde de kendilerine yer buldu. Kardemir Karabükspor taraftarları bu olaya tepki göstererek, Fenerbahçe aleyhine kötü tezahüratta bulundu. Ev sahibi ekip taraftarları kendilerine ayrılan bölümleri doldurarak, takımlarına destek verdi. Kardemir Karabükspor taraftarları sahaya yakın bölümdeki tribünlerden takımlarını desteklediler.



TBMM BAŞKANI ŞAHİN DE İZLEDİ



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mehmet Ali Şahin de karşılaşmayı izledi. Bu arada, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay da mücadeleyi izlemek üzere statta yerini aldı.