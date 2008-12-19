Kanarya liderliğe oturdu



Turkcell Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.



Fenerbahçe'nin gollerini 34. dakikada Önder ve 41. dakikada Deivid atarken Konyaspor'un tek golü 51. dakikada Veysel'den geldi. Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısı biterken aldığı bu galibiyetle maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturuyor.





BU SEZON İLK KEZ LİDERLİK KOLTUĞUNDA



Sezona kötü başlayan ve Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe, aldığı bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuş oldu.





