Kanarya İspanya'ya gitti



Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Ligi 1. tur (C) Grubu'nda yarın deplasmanda İspanya'nın DKV Joventut takımıyla yapacağı maç için bu ülkeye gitti.



Grubunda yaptığı iki maçta 1 galibiyet ve 1 de yenilgi alan sarı-lacivertli takım, yarınki maçı kazanarak galibiyet sayısını arttırmayı hedefliyor.



Fenerbahçe Ülker'de bu önemli mücadele öncesi sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürürken, Gordan Giricek'in durumunun maç saatinde belli olacağı bildirildi.



Giricek de İspanya kadrosunda yer alırken, diğer sakat oyuncular Ömer Onan, Ömer Aşık, Serhat Çetin ve Semih Erden kadroda yer almadı.



Fenerbahçe Ülker Şube Direktörü Nedim Karakaş, DKV Joventut karşısında oyuncuların beklenen oyunu sergilemesi halinde rakiplerini yeneceklerini söyledi.



Takımda sakat oyuncuların olduğunu vurgulayan Karakaş, ''Ömer Aşık, Ömer Onan, Serhat ve Semih'in sakatlıkları bulunuyor. Giricek ise takımla birlikte olacak. Oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Eksiklere rağmen iyi oyunumuzu ortaya koyarsak skor lehimize olur'' dedi.







