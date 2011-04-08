-KANARYA İLE ESES'İN 50. MAÇI İSTANBUL (A.A) - 08.14.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak Eskişehirspor-Fenerbahçe maçıyla birlikte her iki ekip lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 49 maç yaptı. Fenerbahçe, Eskişehirspor'a galibiyet sayısında 25-12, gol sayısında da 76-48 üstünlük kurarken, iki ekip arasındaki 12 maç da berabere sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-2 kazandı. -ESKİŞEHİR'DEKİ MAÇLAR- Fenerbahçe ile Eskişehirspor takımları lig tarihinde Eskişehir'de 24 kez karşılaştı. Eskişehir Atatürk Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 11, Fenerbahçe ise 5 kez galip gelirken, taraflar 8 maçta ise eşitliği bozamadı. Eskişehir'de ev sahibi ekibin toplam 33 golüne, Fenerbahçe 26 golle yanıt verdi. Eskişehirspor, lig tarihinde Fenerbahçe karşısında elde ettiği toplam 12 galibiyetten 11'ini sahasında aldı. -TARİHE GEÇEN MAÇLAR- Fenerbahçe ile Eskişehirspor takımları arasındaki lig maçlarından bazıları Türk futbol tarihine geçti. Fenerbahçe, Eskişehirspor'u 1988-89 sezonunda Eskişehir'de 7-2, 1995-96 sezonunda da İstanbul'da 6-0 yenerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden 2'sine imza attı. Eskişehirspor ise 1987-88 sezonunda İstanbul'da Fenerbahçe'yi 4-0 yenerek, tarihi bir skoru yakaladı. Bu arada, iki takım arasında 1986-87 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-1 kazanırken, sarı-lacivertli takımın bu maçtaki 4 golünü de penaltılardan Zafer Tüzün attı. Zafer Tüzün böylece, 53. sezonunu geçiren lig tarihinde, bir maçta en çok penaltı golü atan futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı.