-KANARYA HÜCUM ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yarın Sakaryaspor ile yapacağı maç öncesi günü çift antrenmanla geçirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında sarı-lacivertliler pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarda hücum organizasyonları çalıştı. Hafif sakatlıkları bulunan Emenike ve Sezer takımdan önce kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalışırken, Alex tedavi olup salonda çalışmasına devam etti. Shakhtar Donetsk maçında sol ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, sabah olduğu gibi akşam antrenmanına da katılmayıp tedavi oldu. Bu maçtan sakatlığı bulunan Selçuk da antrenmanda yer almayarak tedavisini sürdürdü. Antrenmana katılmayan Güiza'nın ağrıları bulunduğu ifade edildi. Fenerbahçe, yarın Sakaryaspor ile yapacağı hazırlık maçı için akşam saatlerine doğru Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek Sakarya'ya gidecek.