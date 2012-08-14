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Dünya

Kanarya Adaları yanıyor: Bin kişi tahliye edildi

İspanya'nın turizm cenneti Kanarya Adalarındaki orman yangınları kontrol altına alınamadı

14 Ağustos 2012 13:19

İspanya'nın dünyaca ünlü Kanarya Adaları ağustos ayı başından beri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlarda en az 7 kişi öldü. Yangın söndürülemeyince bölgeden bin kişi tahliye edildi.

Kadın, çocuk yaşlı... Kimi tekerlekli sandalyede kiminin ayakta duracak hali yok. İskelede toplanan yüzlerce kişi, bir felaketten kaçıyor.

İspanya'nın turizm cenneti Kanarya Adalarındaki orman yangınları kontrol altına alınamadı. La Gomera bölgesinin Alicente kenti yakınlarında kalan yaklaşık  bin kişi  yangın nedeniyle tahliye edildi.

"Alevler çok yakındı, evin tam üzerindeydiler. Gerçekten çok kötüydü.evcil hayvanlarımı bırakıp geldim."

"Olanlar çok kötüydü. Patlamalar, alevler. Herşey. Çok büyüktü gerçekten. Şimdi, Tenerif'e gitmek istiyorum çünkü çocuklarım orada ve ben onları merak ediyorum."

Yaklaşık 3 bin kişi de önlem olarak bölgedeki iskeleye toplanmış durumda.. Eğer yangın durdurulamazsa, onlar da tahliye edilecek.

İspanyol yetkililer, yangın nedeniyle daha önce 5 kişinin bölgeden ayrıldığını söylüyor.

4 Ağustos'tan beri süren yangınlarda, Kanarya Adalarında 3 bin hektardan fazla alan kül oldu. Yanan alanlardan 800 hektarı, Birleşmiş Milletler Kültür Ajansı tarafından dünya mirası olarak ilan edilen SİT alanı.

Olumsuz hava şartları, La Gomera'daki yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

İspanya'nın Alicante kenti yakınında çıkan yangında iki itfaiyeci öldü ikisi ise yaralandı

Ülkede yaz başından beri çıkan yangınlarda şimdiye kadar 7 kişi yaşamını yitirdi.

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