Kanarya 3. torbada... İşte rakipler...

Partizan'ı eleyerek Devler Ligi'ne kalan Fenerbahçe, Olympiacos ve Schalke'nin elenmesiyle grup kuralarında 3. torbaya yükseldi.



Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi başaran Fenerbahçe, tarihinde ilk kez kura çekimine 3. torbadan katılacak.



Partizan'ı 2-2 ve 2-1'lik sonuçlarla saf dışı bırakan sarı-lacivertli takım, Yunan temsilcisi Olympiacos'un Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Anorthosis'e, Alman temsilcisi Schalke'nin de İspanyol Atletico Madrid'e elenmesiyle 3. torbaya yükseldi.



Öte yandan BATE Borisov'un Levski Sofya'yı elemesiyle Belarus, Anorthosis'in de Olympiacos'u elemesiyle Kıbrıs Rum Kesimi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilecek.





İşte rakipler:



Şampiyonlar Ligi'nde Partizan'ı 2-1 yenerek Devler Ligi'ne kalan Fenerbahçe üçüncü torbada yer alacak... İşte Şampiyonlar Ligi'nde torbalar ve Fenerbahçe'nin rakipleri...





1. TORBA: Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Lyon, Inter, Real Madrid



2. TORBA: Bayern Münih, PSV Eindhoven, Villarreal, Roma, Porto, Werder Bremen, Sporting Lisbon, Juventus



3. TORBA: FENERBAHÇE, Marsilya, Zenit, Steaua Bükreş, Panathinaikos, Bordeaux, Celtic, Basel



4. TORBA: Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Dinamo Kiev, Atletico Madrid, Aalborg, Cluj, Anorthosis, BATE



