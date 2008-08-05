Kanarya 144. sınavına çıkıyor

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Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun rövanşında yarın deplasmanda

Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 144. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 143 maçta, 48

galibiyet, 22 beraberlik ve 73 yenilgi aldı. Rakip filelere toplam 172 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 241 gole engel olamadı.



Fenerbahçe, 2006’daki Torshavn randevusundan bu yana yine bir Avrupa deplasmanına güle oynaya gidiyor. Sarı-Lacivertliler geçen çarşamba, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda, geçmiş randevularında hep kendisine engel çıkarmış olan MTK Budapeşte’yle bu kez rollerin değiştiği bir maç oynamıştı.



‘Kadıköylüler’, Saracoğlu’nda tek kale oynamış, rakibine net gol pozisyonu vermemişti. Güiza’nın beş pozisyonu harcadığı, Kazım’ın direği dövdüğü maçtan Roberto Carlos ve Selçuk’un golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı. Böylelikle Luis Aragones’in öğrencileri, bugün Budapeşte’ye gönül rahatlığıyla gidiyor. Sarı-Lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan saat 09.30’da kalkacak özel uçak ile Macaristan’a hareket edecek. Aragones, saat 20.15’te Ferenc Szusza Stadı’nda basın toplantısı yapacak.



Öte yandan ilk maçtaki skor ve oyunun etkisinin yanı sıra kendi liginde de başarısız bir grafik çizen ev sahibi cephesi, yarınki rövanş için umutsuz görünüyor. Mavi-Beyazlılar, önceki gece Budapeşte derbisinde Honved’le 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla MTK, iki haftada tek puan almış oldu. Budapeşte ekibi, ilk maçta da 3-1 mağlup olmuştu. Takımın deneyimli teknik direktörü Jozsef Garami, Honved mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu oyun Fenerbahçe’ye karşı yeterli olmaz” dedi.





Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 143 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:



Organizasyon O G B M A Y

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UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 13 7 3 3 21 10

Şampiyonlar Ligi 34 11 4 19 38 59

Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11

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Toplam 143 48 22 73 172 241



MAÇA İLİŞKİN NOTLAR



Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun rövanşında yarın deplasmanda

Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, rakibi karşısında turu geçmesi durumunda Macar ekipler karşısındaki şanssızlığını da yenmiş olacak.

Bundan önce Avrupa kupalarında bugüne dek 5 kez Macar takımlarıyla eşleşen Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde turu geçmeyi başarırken, 4 eşleşmede elenen taraf oldu.

MTK Budapeşte ile daha önceki iki eşleşmesinde de rakibine elenmekten kurtulamayan Fenerbahçe, 2. ön eleme turunun ilk maçında İstanbul'da 2-0 yendiği rakibi karşısında bu kez daha şanslı.



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Macar takımlarıyla bugüne dek 12 kez karşılaşırken, bunların 4'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 5'inde ise yenildi. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda toplam 13 gol atıp, 17 gol yedi.



İlk rakip Macar'dı



Avrupa kupalarındaki ilk maçını Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1959 yılında Macaristan'ın Csepel takımı karşısında yapan Fenerbahçe, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda Lefter, Şeref ve Avni'nin golleriyle 3-1 yenerek turu geçti. Bu, sarı-lacivertlilerin

Macar takımları karşısında elde ettiği ilk ve tek turu oldu. "Sarı Kanaryalar", bu tarihten sonra tam 49 yıldır Avrupa kupalarında Macar takımlarını eleyemedi.



MTK ile 3. eşleşme



Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi MTK Budapeşte ile Avrupa kupalarında daha önce de iki kez eşleşti. İlk olarak 1963'de Kupa Galipleri Kupası 3. turunda gerçekleşen eşleşmede deplasmanda Macar takımı 2-0 kazanmış, İstanbul'da ise

sarı-lacivertliler 3-1 galip gelmişti. O zamanki statüye göre 3. maç tarafsız saha olan Roma'da oynanmış ve karşılaşmayı 1-0 kazanan MTK Budapeşte, turu geçmişti.



İki takım arasındaki ikinci eşleşme ise UEFA Kupası'nda 1999 yılında gerçekleşti. Bu kez deplasmandaki karşılaşma golsüz berabere sonuçlanmış, ancak İstanbul'da Fenerbahçe 2-0 yenilerek, kupanın dışında kalmıştı.



Fenerbahçe ile MTK Budapeşte arasında oynanan 6 maçta sarı-lacivertliler 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Fenerbahçe'nin 5 golüne, Macar takımı 6 golle yanıt verdi.



Fenerbahçe2nin Macar takımlarıyla maçları



Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında Macar takımlarıyla oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:



Sezon Kupa Rakip Sonuçlar

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1959-1960 Şam. Kulüpler Csepel 1-1, 3-2 (eledi)

1963-1964 Kupa Galipleri MTK Budapeşte 0-2, 3-1, 0-1 (elendi)

1971-1972 UEFA Ferencvaros 1-1, 1-3 (elendi)

1976-1977 UEFA Videoton 2-1, 0-4 (elendi)

1999-2000 UEFA MTK Budapeşte 0-0, 0-2 (elendi)

2008-2009 Ş.L 2. Ön El. MTK Budapeşte 2-0, ?