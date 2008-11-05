Kanarya 1 puanı kurtardı

ARSENAL: 0 - FENERBAHÇE: 0



Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki dördüncü maçında Fenerbahçe, grup lideri Arsenal ile İngiltere'de karşılaştı.İngiliz ekibinin aradığı golü bulmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, sahadan 0-0 eşitlikle ayrılarak 'Devler Ligi'nde puanını 2'ye çıkarttı.İngiltere Premier Ligi'ndeki kötü gidişine Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe galibiyetiyle son vermek isteyen Arsenal, seyircisi önünde karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu.Fenerbahçe kalesinde önemli pozisyonlar yakalayan İngiliz ekibi bu fırsatları değerlendirmeyi başaramazken, kontrataklarla rakip kalede etkili olmaya çalışan sarı-laciverliler skoru değiştiremedi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.İkinci yarının ilk dakikalarında rakip kalede etkili olan Fenerbahçe, Arsenal'in daha fazla hücuma çıkmasıyla birlikte oyunu kendi sahasında kabul etmek zorunda kaldı.İngiliz ekibi Fenerbahçe savunmasını aşmayı başaramazken, kontrataklarla Arsenal'in kalesinde pozisyon arayan sarı-lacivertliler Uğur Boral ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve maç da golsüz eşitlikle tamamlandı.Stat: EmiratesHakemler: Roberto Rosetti, Stefano Ayroldi, Francesco Altomare (İtalya)Arsenal: Fabianski, Toure, Djourou, Silvestre, Clichy, Ramsey, Denilson, Fabregas, Nasri, Bendtner, Van PersieFenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan, Edu, Lugano, Roberto Carlos, Kazım, Selçuk, Maldonado, Uğur, Semih, GuizaSarı Kartlar: Dk. 19 Selçuk (Fenerbahçe) Dk. 22 Djourou (Arsenal)8. dakikada Fabregas'ın arapasında savunmanın arkasında kaleciyle karşı karşıya kalan Van Persie'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.12. dakikada sağdan ceza alanına giren Ramsey'in vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.14. dakikada sağdan hızla ceza alanına giren Van Persie'nin ortasında, kaleci Volkan Demirel'in dokunamadığı topu Lugano topuğuyla uzaklaştırmak istedi. Ceza alanında kalan topu savunma uzaklaştırdı.16. dakikada Arsenal önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağdan yapılan ortada ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Fabregas'ın uygun durumda vuruşunda, kaleci Volkan Demirel'den dönen topu ceza alanında önünde bulan Van Persie'nin şutunda, meşin yuvarlak yine kaleci Volkan Demirel'den kornere çıktı.20. dakikada Van Persie'nin ceza alanı dışından sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, Roberto Carlos'un kafasına çarpan top, yandan kornere çıktı.31. dakikada Guiza'nın ceza yayı üzerinden vuruşunda, yavaş giden topu kaleci Fabianski kontrol etti.32. dakikada Toure'nin pasıyla sağdan ceza alanına giren Van Persie, Lugano'yu çalımladı ve çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.35. dakikada Gökhan'ın ceza alanı dışından kaleye uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Fabianski topu yatarak kontrol etti.38. dakikada ceza alanının hemen dışından sol çaprazdan Nasri'nin sert şutunda, kaleci Volkan Demirel'in uzanarak tokatladığı topu savunma uzaklaştırdı.44. dakikada savunmada Roberto Carlos'un ayağının altından kaçırdığı topu Bendtner'den önce kaleci Volkan Demirel çıkarak topu kontrol etti ve maçın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.48. dakikada Arsenal'in ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, Toure'nin şutunda kaleci Volkan Demirel topu üstten kornere attı.48. dakikada savunmadan atılan uzun pasla ceza alanına hareketlenen Uğur'un ceza alanına girer girmez sol çaprazdan vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.50. dakikadaGökhan'ın sağdan ortasında Semih'ten önce kaleci Fabianski kalesinden çıkarak topu yumruklayarak uzaklaştırdı.53. dakikada Roberto Carlos'un ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Fabianski topu kontrol etti.62. dakikada Clichy'nin soldan ortasında ceza alanında Van Persie'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.90. dakikada Gökhan'ın uzun pasında savunmanın arkasında hareketlenen Guiza'dan önce kaleci Fabianski ceza alanı dışına dek çıkarak, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı ve karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.