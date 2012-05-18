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Yaşam

Kanalizasyondan 10 bin dolar çıktı

Tuvaletlerin yanındaki rögarı açmak için çalışma başlatan belediye ekipleri, rögarda 100 dolarlık banknotlar halinde yaklaşık 10 bin dolar buldu

18 Mayıs 2012 17:47

Manisa'nın Demirci ilçesinde, bazı tuvaletlerin tıkalı olması nedeniyle çalışma yapan belediye ekipleri, rögarda yaklaşık 10 bin dolar buldu.
 
Demirci ilçesindeki Demirci 700. Yıl Parkı işletmecisi Mehmet Şenyurt, tuvaletlerin tıkalı olması nedeniyle belediye ekiplerine haber verdi.

Tuvaletlerin yanındaki rögarı açmak için çalışma başlatan belediye ekipleri, rögarda 100 dolarlık banknotlar halinde yaklaşık 10 bin dolar buldu.

Kanalizasyondan çıkan dolarları görünce şaşıran ekipler polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, paranın sahte olup olmadığına ilişkin inceleme başlattı.

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