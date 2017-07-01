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Kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 1 ölü

Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 2 saat sonra ulaşıldı

01 Temmuz 2017 18:06

İstanbul Esenyurt'ta, yeni yapılan bir binanın zemininde yapılan kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Olayda, göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, İncirtepe Mahallesi 243 Sokak üzerinde bulunan inşaatın büyük bir bölümü tamamlanmış binanın zemin katında meydana geldi. 62 yaşındaki işçi Kadir Beser, binanın kanalizasyon çalışması sırasında göçük göçük altında kaldı. Bunun üzerine diğer işçiler durumu hemen itfaiye ve sağlık polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vücudunun büyük bir bölümü kadar göçük altında kalan Kadir Beser'i kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından, işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı. Ceset torbasına konulan Beser, ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Bu arada, haberi alan Kadir Beser'in kızı olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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