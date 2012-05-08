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Ekonomi

Kanal sevdası Oprah Winfrey’e 330 milyon dolar kaybettirdi

ABD’nin ve dünyanın en çok kazanan sunucularından Oprah Winfrey, geçen yıl kendi adıyla açtığı kanalı uğruna yüzlerce milyonundan olarak zarar etti

08 Mayıs 2012 08:49

ABD’nin ve dünyanın en çok kazanan sunucularından Oprah Winfrey, geçen yıl kendi adıyla açtığı kanalı uğruna yüzlerce milyonundan olarak zarar etti.

İş dergisi Business Week’te yer alan bir rapora göre, Winfrey, Discovery Channel’la 2008 yılında ortaklaşa kurduğu ve geçen yıl yayına geçen “OWN” isimli kanalı için 330 milyon doları (581 milyon TL) çöpe attı.
 
Borsa uzmanları tarafından televizyon tarihinin en başarılı fiyaskosu olarak nitelendirilen bu girişimi için Winfrey, toplam 600 milyon dolar yatırım yapmıştı. Kanalın kalan parasının da havaya uçmaması için bir yıl içinde çok ses getiren bir program yapması gerekiyor.
 
Rapora göre, Discovery kanalından Winfrey’ye akıl veren Discovery yöneticilerinden David Zaslav da yaşanan dramatik kayıplar nedeniyle arayışa girdi. Zaslav, 42 milyon doların üzerindeki maaşıyla televizyondan en fazla kazanan isimler arasında gösteriliyor.

 

 

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