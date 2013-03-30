Kanal İstanbul'un rotası belirlendi mi?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çılgın projesi, Kanal İstanbul'un güzergâhı netleşti. Kanal, Küçükçekmece-Başakşehir-Arnavutköy hattında olacak. Bu rotanın seçilmesinin nedeni, hiç orman arazisi bulunmaması, istimlâk bedeli ile kazı maliyetinin düşük olması.

Başbakan Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl açıkladığı ve kamuoyunda 'Çılgın Proje' olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'nde güzergâh hâlâ sır gibi saklanıyor, ancak maliyeti ve hafriyat kolaylığı açısından en uygun yerler olan Küçükçekmece-Başakşehir-Arnavutköy hattında çalışmalar başladı bile.

Kamulaştırma açısından en az sorunlu, rakım olarak en alçak ve maliyet açısından ise en düşük nokta olan güzergâhtaki bazı mahallelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv alanlar oluşturuldu. Güzergâh üzerinde yer alan yerleşim alanlarında ise arazi fiyatları şimdiden tavan yaptı.

Küçükçekmece devre dışı

Behlül Çetinkaya’nın Yeni Şafak’taki haberine göre, Kanal İstanbul için en uygun olan güzergâhın ilk noktası Küçükçekmece Gölü. Evsel atık ve ağır metallerin kirlettiği göl, içme suyu amaçlı kullanılmadığı için devre dışı bırakılmasında bir problem bulunmuyor. Ayrıca Sazlıdere Barajı ile Küçükçekmece Gölü arasında bulunan Sazlıdere Vadisi, göl ile baraj arasında açılacak kanal için çalışma yapmaya uygun bir alan oluşturuyor. Yükseltisi çok fazla olmayan bu alanda istimlâk problemi yok.

Ormanda minimum kayıp

Projeyle Sazlıdere Barajı da devredışı kalacak, ancak Melen Çayı'ndan su geliyor olması nedeniyle İstanbul'da su problemi yaşanması beklenmiyor. Sazlıdere Barajı'nın bütün rezerv alanını kullanarak devam edecek Kanal İstanbul, bu derin vadiden Boyalık ve Baklalı bölgelerine yöneliyor. Maksimum rakımın 30 metre olduğu bu bölgede yine vadilerden ve dere yataklarından ilerleyecek olan kanalın güzergâhında önemli bir yerleşim bulunmazken kısmen tarım arazileri yer alıyor. Güzergâhın bir diğer avantajı, yol üzerinde hiç orman arazisi bulunmaması. Kanal ayrıca üçüncü havalimanının hemen yanında bitiyor.

Alternatifleri çok maliyetli

Kanal İstanbul için adı geçen iki güzergah daha var. Bunlardan ilki Büyükçekmece Gölü'nden başlayıp Bahşayiş Deresi üzerinden ilerleyip kuzeydoğuya dönerek Boyalık'tan Karadeniz'e ulaşıyor. Bu bölgede ilk projedeki gibi vadiler ve su havzaları bulunmadığı için maliyet artıyor, hafriyat çalışması çoğalıyor. Ayrıca bu güzergahta İstanbul içme suyunun yüzde 7'sinin sağlandığı Büyükçekmece Gölü de var. Yetkililer bu önemli gölü devre dışı bırakmak istemiyor. İkinci hat ise Silivri'nin batısından başlayıp Fenerköy ve Kabakçı üzerinden Karadeniz'e ulaşıyor. Burada da hafriyat ve maliyet ilk projedekinden kat kat daha fazla. Ayrıca bu bölgede çok fazla orman arazisi bulunuyor.

3 mahalleye talih kuşu

25 metre derinlikte ve 150 metre genişlikteki Kanal İstanbul Projesi'nin en önemli istimlak ve kamulaştırma çalışması, -son anda bir değişiklik olmazsa- Küçükçekmece Gölü ile Sazlıdere Barajı arasında kalan Başakşehir ilçesinin Altıntepe, Güvercintepe ve Şahintepe mahallelerinde gerçekleştirilecek. Önemli bir yolun komşusu olacak ruhsatsız ve imarsız evlerden oluşan mahalleler kanala cephe bir konumda olduğu için şimdiden değerlendi. Arazi fiyatlarının tavan yaptığı bu yerlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bazı bölgeleri rezerv alan ilan etti.