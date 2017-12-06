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Kanal İstanbul'un güzergâhı belli oldu

Proje bedeli 60 milyar lira

06 Aralık 2017 10:43

Kanal İstanbul’un ÇED Başvuru Dosyası uygun bulundu ve projeye ilişkin ÇED süreci başladı. Daha önce sunulan 5 güzergâh 1’e indi. Buna göre proje Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos gölü’nün doğusunu takip eden güzergâhta inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında duyurduğu Kanal İstanbulprojesinin güzergâhı netleşti. İstanbul Boğazı’na alternatif olarak planlanan proje alanı Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içerisinde yer alacak. Proje kapsamında tesis edilecek olan alt ve üstyapıların tamamı bu ilçelerin sınırları içerisinde kalacak. Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası bakanlık tarafından uygun bulundu ve projeye ilişkin ÇED süreci başladı. Projenin ÇED başvuru dosyasında yapılan açıklamaya göre yapılan çalışmalar sonucunda 5 alternatif güzergâhtan en uygun güzergâh belirlendi. Buna göre, Marmara Denizi’ni Küçükçekmece Gölü’nden ayıran kıstaktan başlayarak, Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam eden ve sonrasında Sazlıbosna Köyü’nü geçerek Dursunköy’ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyü’nü geçtikten sonra Terkos Gölü’nün doğusunda Karadeniz’e ulaşan alternatif güzergâhın İstanbul Boğazı’na alternatif su yolu “Kanal İstanbul Projesi” için en uygun güzergâh olduğu belirlendi. Kanal güzergâhının yaklaşık 7 kilometrelik kısmı, Küçükçekmece sınırları içerisinde, yaklaşık 3.1 kilometrelik kısmı Avcılar sınırları içerisinde, yaklaşık 6.5 kilometrelik kısmı Başakşehir sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 28.6 kilometrelik kısmı ise Arnavutköy İlçesi sınırları içerisinde yer alacak.

Proje bedeli 60 milyar lira

60 milyar TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanan Kanal İstanbul projesinin inşaat aşamasında yaklaşık 5 bin kişinin, işletme aşamasında ise yardımcı tesisler de dahil olmak üzere toplam bin kişinin çalışması öngörülüyor. Mevcut durumda detay mühendislik çalışmaları devam eden yaklaşık 45 km uzunluğundaki Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Gölü’nün doğusunu takip eden güzergâhın inşaatının 5 yılda tamamlanması ve bakımların yapılması kaydıyla ekonomik ömrünün 100 yıl olması öngörülüyor.

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