Kanal İstanbul protestosuna polis müdahalesi

İstanbul Kadıköy'de Kanal İstanbul projesini protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Süreyya operası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi "Kanalı bırak, tünele bak, yolun sonu görünüyor, Kanala değil, depreme bütçe" sloganları attı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği ve bazı bilim insanlarının 'felaket' olarak değerlendirdiği Kanal İstanbul'a itirazlar sürüyor. İstanbul Kadıköy'de Kanal İstanbul projesini protesto etmek için Süreyya Operası önünde toplanan gruba polis müdahale etti.

Bahariye Caddesi'nde "Kanala değil depreme bütçe", "Kanala değil yaşamı savun", 'Ya kanal ya İstanbul' sloganlarıyla insan zinciri oluşturmaya çalışan öğrencilere polis müdahale ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı.