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Ekonomi

Kanal İstanbul projesinin temeli yakında atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomisinin güçlü olduğunu savunarak, kredi derecelendirme kuruluşlarının algı operasyonu yaptığını ileri sürdü

28 Eylül 2014 21:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzmanların çevre felaketine yol açacağı uyarısında bulunduğu Kanal İstanbul projesinin temelinin yakında atılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Türkiye İhracatçılar Meclisi ‘nin(TİM) "Türkiye Markası" tanıtımına katıldı. Toplantıda konuşan Erdoğan, yeni TL logosunda olduğu gibi Türkiye mallarının üzerine konulacak yeni logoyo da toplumun kısa sürede adapte olacağını söyledi.

 

'Ekonomide yapılan yorumlar algı operasyonunun parçası'

 

"Türkiye ekonomisinin, Türkiye'nin dış politikasının da hiç olmadığı kadar güçlü, hiç olmadığı kadar sağlam ve istikrarlı şekilde yollarında ilerlediklerini belirten Erdoğan, "Bundan hiç endişeniz, tereddütünüz olmasın. Bazılar çıkıyor, 'Türkiye ekonomisi şöyle, böyle' diye afaki yorumlar yapıyor. İnanın karanlık bir operasyonun, karanlık bir algı operasyonun parçası olarak bunu yapıyorlar" dedi.

Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. havalimanı gibi projeleri hayata geçirdiklerini aktararak, "Yakında bir kanal İstanbul projesinin de temeli atılacak. Bütün bunları yaparken dünyanın her yerinde, bunun yanında mazlumlara el uzatabilen bir Türkiye var" dedi.

Erdoğan, HDP milletvekili Aysel Tuğluk’un Suriye sınırındaki olaylar sırasında askere taş atmasını da “Birilerinin çıkıp Mehmetçiğe taş atması maalesef büyük bir densizliktir" sözleriyle eleştirdi.

 

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