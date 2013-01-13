Kanal İstanbul projesi ihaleye çıkıyor

Başbakan Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirterek, projenin yılın ilk çeyreğinde ihale edileceğini açıkladı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 8’inci Olağan Genel Kurulu dün Çırağan Sarayı’nda yapıldı.

Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada bu yıl 29 Ekim’de Marmaray’ın açılışına hazırlandıklarına belirterek, “2015’te biraz daha güneyinde çift katlı tüp geçitin açılışı olacak. Aynı yıl yetiştirmeye çalışacağız, üçüncü köprüyü bitireceğiz. Yıllık kapasitesi 100 milyon olan İstanbul havalimanını bitireceğiz. Bu yıl içinde ilk çeyrekte yetiştirmeye çalışıyoruz, Kanal İstanbul projesinin hazırlıkları yapılıyor, onun da ihalesini yapacağız. Bütün bunlar bir geniş ufkun, birilerinin tahayyül edemediği ufkun gerçekleştirilmesidir, bunun atılan adımlarıdır” diye konuştu.

Zonguldak’ta metan gazı patlaması ve göçük nedeniyle hayatını kaybeden 9 işçiye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dileyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Hükümet olarak, iş sağlığı ve güvenliği noktasında gerekli adımları attık ve atıyoruz. Ancak, bu önemli meselenin, tek başına hükümetin girişimleriyle çözüme kavuşamayacağını hepiniz takdir edersiniz. İşçi ve işverenlerimizin daha fazla gayretiyle, daha fazla destek ve yol göstermesiyle, çalışma hayatındaki acı kayıpları asgariye indirebileceğimize ben yürekten inanıyorum.”



Afrika'nın tamamına büyükelçilik



Erdoğan konuşmasında Afrika ziyaretine de değindi. 2008 yılında Türkiye Afrika İşbirliği zirvesine ev sahipliği yaptıklarını belirten Erdoğan “Bu yıl, ekim ayında da inşallah bu zirvenin ikincisini düzenliyoruz. 2009’da, Afrika’da toplam 12 büyükelçiliğimiz vardı, şu anda 31 büyükelçiliğimiz var çıkardık, birkaç ay içinde 34’e ulaşacak. Hedef, Afrika’nın tamamında büyükelçiliklerimizi açabilmek. 2002 yılında 1.7 milyar dolar olan Afrika’ya ihracatımızı, 2012’nin ilk 11 ayında 12 milyar dolara çıkardık. Yani 7 kattan fazla artırdık. Afrika’yı, bir elmaslar, altınlar, tabii kaynaklar kıtası olarak değil, kardeşlerimizin, dostlarımızın yaşadığı kadim bir medeniyet kıtası olarak bakıyoruz” diye konuştu. Erdoğan Nijer’de Niamey ile İstanbulewa arasındaki 450 kilometrelik yolu yapacaklarını belirterek “Biz nasıl ecdadımız ‘şuralara gitti’ diyorsak arkadan gelen nesiller de bizi böyle anacak” dedi.



Başbakan’ın ‘çılgın’ projesi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın projem’ olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesi uzun süre büyük ses getirmişti.

Başbakan’ın seçim projelerinden biri olan Kanal İstanbul’a göre İstanbul; içinden deniz geçen iki şehre dönüşecek.

Kanal İstanbul’ kapsamında İstanbul’un Avrupa yakasında, batısında, Karadeniz ve Marmara Denizi’nin arasına yaklaşık 45-50 kilometre uzunluğunda bir kanal yapılması planlanıyor.

Kanal’ın Marmara girişi Silivri’den başlayacak. Bu projeyle beraber iki yarımada ve bir ada oluşacak.

Son yüzyılın en büyük projelerinden bir tanesi olacak ‘Kanalın su derinliği yaklaşık 25 metre olacak. Su yüzeyinde genişlik yaklaşık 145-150 metre civarında olacak.

Kanalın inşası sırasında, milyonlarca metreküp hafriyat çıkarılacak. Kazı malzemesi büyük bir liman ve havalimanı yapımında, sönmüş maden ocaklarında ve kanalın kapatılma noktasında kullanılacak.

Kanal İstanbul ile boğaz trafiğinin de son bulması hedefleniyor.

Kanal İstanbul’dan günde 150-160 geminin geçmesi hedefleniyor.