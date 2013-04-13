Kanal İstanbul projesi için hazırlıklar tamamlandı, ihale için engel kalmadı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kanal İstanbul projesi için başta “Çok mu çılgın?” diye şüphe duyulduğunu ancak projenin gerçekçi olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

İstanbul’da Karadeniz ve Marmara arasında ‘ikinci boğaz’ı oluşturacak dev Kanal İstanbul projesinde süreç resmen başladı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kanal İstanbul ile ilgili Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararını tamamladıklarını açıkladı. Babacan, dün Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde yaptığı açıklamada, “Bunun gerçekçi ve dünya için çok konuşulacak bir proje olduğuna inanıyoruz” dedi.

Babacan, dün “Ekonomi Güvenliği” konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, önlerinde çok önemli vizyon projeleri bulunduğunu söyledi. Bu projelerden en önemlisinin Kanal İstanbul Projesi olduğunu belirten Babacan, şöyle konuştu:

“Kanal İstanbul Projesi ile alakalı kanal yapıldığında bazı yolların yerinin değişmesi gerekecek. Köprüler gerekecek. Bunla ilgili Yüksek Planlama Kurulu kararı bu hafta içinde tamamlandı. Çünkü öncelikle yol, köprü çalışmalarının başlaması gerekiyor, arkasından da Kanal İstanbul Projesi’ni gerçekleştirelim. Bu ilk etapta bakanlar olarak ’acaba olur mu, olmaz mı, çok mu çılgın, acaba gerçekleştirilebilir mi’ şeklinde şüpheler hissettik ama Başbakanımız bunu açıkladı. Olmayacak olsa zaten bu açıklanmazdı.

Biz, bunun gerçekçi bir proje olduğuna inanıyoruz. Türkiye için, hatta dünya için çok konuşulacak bir proje olduğuna da inanıyoruz. Her türlü çevre değerlendirmesi ve hazırlığı çok dikkatli yapılmalı ama yapıldıktan sonra da İstanbul’u, İstanbul’un deniz trafiğini çok rahatlatacak bir proje haline gelecek. Aynı zamanda İstanbul’un daha sıhhatli, daha düzenli büyümesini de beraberinde getirecek proje olacak.”

Merkez Bankası övgüsü

Babacan, Merkez Bankası’nın uyguladığı faiz koridoru politikasının hızlı sermaye hareketlerini caydırmada çok başarılı olduğunu belirterek, “Faiz koridoru uygulaması başladıktan bu yana tüm gelişmekte olan ülkeler içerisinde para birimi en istikrarlı olan ülke Türkiye. Şu anda Türk Lirası bütün gelişmekte olan ülkelerin para birimleri içerisinde en istikrarlı para birimi” diye konuştu.

45 yılın en düşük enflasyonu geliyor

Son 2 yılda uyguladıkları dengeleme politikalarıyla iç tüketimi önemli ölçüde kontrol altına aldıklarını kaydeden Babacan, “2013’te de iç ve dış talebin dengeli gitmesini arzu ediyoruz. Bu yıl yüzde 4’lük büyüme tahmininin 2 puanının iç tüketimden, 2 puanının ihracattan geleceğini bekliyoruz” dedi. Babacan, şunları kaydetti:

“2004’ten bu yana enflasyon tek haneli gidiyor. Geçen yıl 44 yılın rekorunu kırdık. İnşallah bu yıl bir rekor daha kıracağız gibi görünüyor, eğer enerji fiyatlarında yıl içerisinde olağanüstü bir gelişmezse olmazsa. Yıl sonu için şu andaki tahminler yüzde 5,3’ü gösteriyor. Eğer olursa bu yıl son 44 yılın değil, son 45 yılın en düşük enflasyonunu görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Türkiye’nin bu başarısı tarihi bir başarıdır.”

Kanal İstanbul / Türkiye

* Karadeniz ve Marmara’yı birleştiren 2. boğaz olacak.

* Uzunluğu 45 - 50 kilometre arasında.

* Kanalın derinliği 25 metre, genişliği 145 ile 150 metre olacak.

* Tahmini maliyeti 10 milyar dolar.

(Kanal İstanbul’un güzergâhıyla ilgili farklı planlar ortaya atılıyor. Projenin daha önce Marmara girişi olarak Silivri’den başlayıp, Karadeniz’de ise Terkos Gölü civarında bitmesi planlanıyordu. Fakat yeni yapılan açıklamalara göre, projenin Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy hattında açılması bekleniyor.)

Korint Kanalı / Yunanistan

* Ege ve Adriyatik denizlerini birleştiriyor.

* Uzunluğu 6.4 kilometre.

* 1893’da açıldı.

Suveyş Kanalı / Mısır

* Akdeniz ve Kızıldeniz’i birleştiriyor.

* Uzunluğu 163 kilometre.

* 1869’da açıldı.

* Bugünün parasıyla 1.5 milyar dolara mal oldu.

Panama Kanalı / Panama

* Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birleştiriyor.

* Uzunluğu 77 kilometre.

* 1914’te açıldı.

* Bugünün parasıyla yaklaşık 8 milyar dolara mal oldu.