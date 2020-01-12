Kanal İstanbul projesi AKP içinde de tartışma yarattı; referanduma gidilmesi görüşü de masada

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstemeseniz de yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesi parti içinde de tartışma konusu oldu.

Bazı parti yöneticileri, Kanal İstanbul gibi büyük projelerde tüm toplum kesimlerinin dinlenmesi gerektiğini, halkın ikna edilmeden atılacak adımın ters tepeceğini belirterek “Kutuplaştırma siyaseti artık bir şey getirmiyor. Mesele çok iyi anlatılmalı ve halk ikna edilmeli. Bu projenin artıları ve eksileri tüm yönleriyle ortaya konmalı. Tüm itirazlara ve eleştirilere karşı ‘kesin yapılacak’ söylemi doğru değil” görüşünü savundu.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, bazı parti yöneticileri proje konusunda halkın ikna edilmesi gerekildiği ve gerekirse bu konuda referandum yapılabileceği düşüncesini dile getirdi.