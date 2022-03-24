Kanal İstanbul keşfinde tutanak tartışması

Kanal İstanbul projesiyle ilgili yapılan bilirkişi keşfi İstanbul İdare Mahkemeleri'nde başladı. Mahkeme heyeti başkanı ile davacılar arasında keşif öncesi tutanak tartışması yaşandı.

Gazete Duvar'dan Hazal Ocak'ın haberine göre, mahkeme heyeti başkanı davacılara hitaben yaptığı konuşmada önce keşif yapılmasına sonra beyanların alınmasına karar verdiklerini keşif sürecinin de akşam tutanağa geçirileceğini belirterek “Tutanağı şu an fiilen tutamayız, düzenimiz ona göre değil. İstediklerinizi akşam tutanağa geçiririz” dedi. Avukatlar ise suç işlendiğini belirterek tutanağı mahkemede açılması gerektiğini ve bilirkişilerin önce itiraz noktalarını dinleyip sonra alana gitmesi gerektiğini söyledi.

Çevre kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, İBB temsilcileri ile çok sayıda yurttaş bilirkişi keşfi için İstanbul 10. İdare Mahkemesi önüne geldi. Davacılar 15 Temmuz Şehitler Konferans salonunda toplandı. Mahkeme önünde ve çevresinde çok sayıda polisin olması dikkat çekti.

Mahkeme başkanı önce keşif alanına gidilip sonra salona dönülerek beyanların alınacağını belirtti ve “Yaklaşık 10 yıldır tartışılan bir konu. Temel itiraz konularının olduğu belli. İlgili araziyi gezelim, akabinde tekrar burada toplanacağız. Tutanağa şu an geçiremeyiz akşam geçireceğiz” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mücella Yapıcı “Hâkim bey bölgeyi de biliyoruz. Hiç gitmeyelim boşuna” diyerek tepki gösterdi.