Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü’nün iptal davasıyla ilgili İBB’den açıklama

9 meslek odasının, 2018 yılında İBB - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü’nün iptali istemi ile açtığı davanın reddedilmesinin ardından İBB'den açıklama geldi. Belediye Sözcüsü Murat Ongun, davada verilen ret kararının İBB'nin çekilme kararından önce olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'da yaptığı açıklamada, "TMMOB'a bağlı 9 oda tarafından açılan, Kanal İstanbul protokolünün iptaline ilişkin davada verilen ret kararı, İBB'nin çekilme kararından öncedir. İBB’nin çekilme kararı, davacı odalar tarafından yapılacak itirazla üst mahkeme olan bölge idare mahkemesince değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.