Kanal İstanbul için hatıra parası basıldı

Türkiye'nin uzun zamandır tartıştığı konulardan bir tanesi olan Kanal İstanbul Projesi'nin temelinin atılmasından dolayı Darphane, 925 ayar üç bin adet gümüş hatıra parası bastı.

Darphane'nin bastığı hatıra parası, özel bir kutu içerisinde geliyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma törenine atıfta bulunan hatıra parası, üzerinde de Kanal İstanbul yazısı bulunduruyor. Ayrıca Kanal İstanbul yazısının bulunduğu yüzde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da yazıyor ve köprü ayaklarına benzer iki adet de simge bulunuyor.

3 bin adet basılan gümüş paralar, 300 TL ve kutulu 350 TL ücretle satın alınabiliyor.

"Kanal İstanbul özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz"

Kanal İstanbul Hatıra Parası'nın satış sayfasındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarihin seyrini değiştiren, medeniyetleri kuran, çağları açan bütün büyük adımlar bir hayalle başladı. Bizler de ülkemizin milli bağımsızlığı, ekonomisi ve istikbali için bir hayal kurduk.

Milletimize armağan ettiğimiz tüm projelerimiz de bu büyük hayalin bir parçası. Bir hayal şehir olan İstanbul'a yapılan tüm yatırımlar aynı zamanda dünyaya da hizmet ediyor.

Yüzyılın en büyük projelerinden olan, egemenliğimizin nişanelerinden biri olarak adlandırdığımız Kanal İstanbul'da Ya Allah, Bismillah diyerek ilk adımı attık. Darphanemiz tarafından basılan Kanal İstanbul özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz."