Kanal İstanbul güzergahında 267 heyelan alanı tespit edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un taşıdığı heyelan riskini saha çalışması yaparak ilçe ilçe analiz etti. Kanal İstanbul güzergahında 63’ü etkin 267 heyelan alanı tespit edildi.

İBB, Deprem Seferberlik Eylem Planı doğrultusunda, "Yapı Tespit Taramaları"nı sürdürüyor.

Bu kapsamda farklı nedenlerin tetikleyebildiği heyelanları da inceleyen İBB, araştırmalarda olay sayısı bakımından en fazla ölümcül heyelanın yaşandığı şehir olan İstanbul’da, kentin dayanıklı yapılara kavuşması için 39 ilçede saha çalışması yaptı. Bulgular, heyelan varlığı ve sonrasında izlenecek yollar hususunda bilincin oluşması için "İstanbul İli Heyelan Bilgi Envanteri Projesi" ile açıklandı.

İstanbul’da 1.094 heyelan alanı tespit edildi

Önceki yıllarda yapılan 724 kilometrekareye, 2020 yılı şubat ayı sonu itibariyle 4.621 kilometrelik saha araştırmalarının eklendiği çalışmada, jeofizik ve jeodezi gibi yersel veriler değerlendirildi. İstanbul sınırları içerisinde 1.094 heyelan alanının tespit edildiği raporda, bu heyelanlı alanların 357 adedinin, etkin (aktif) heyelanlar sınıfında yer aldığı görüldü.

Kanal istanbul güzergahında heyelan tehlikesi

Kanal İstanbul güzergâhının etkilenim alanında yer alan bölgelerdeki önemli bir bulgu da çalışmaya yansıdı. Projenin geçtiği ilçeleri de kapsayan analizlerde, heyelan riski taşıyan çok sayıda alan saptandı.

Projenin güzergahında bulunan Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde 267 heyelan alanı tespit edildi. Söz konusu heyelanların çoğunluğunun, kanal güzergâhındaki yamaçlarda geliştiği, 63 adedinin de etkin heyelanlar oldukları belirlendi.

Çalışmada, İstanbul il alanının heyelanlı alan sayıları açısından sıralaması da oluşturuldu. Sıralamada; Silivri 120 alan, Büyükçekmece 116 alan ve Beykoz da 104 alan ile ilk üçte yer aldı. Bu heyelanlar, etkin heyelanlar açısından irdelendiğinde ise; Şile’de 74 alan, Silivri’de 61 alan ve Beykoz’da da 49 alanın bulunduğu gözlemlendi.