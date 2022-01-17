Kanal İstanbul çevresinde kurulması planlanan Yenişehir için 15 mahallenin tapusu onaylandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir’in 1, 2 ve 3’üncü etaplarına ait tapulara ilişkin imar uygulamasını onayladı. Arnavutköy ve Başakşehir’i kapsayan etaplara ilişkin tapular, itiraz için askıya çıkarıldı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Kanal İstanbul'un çevresinde tarım ve orman alanlarına kurulacak Yenişehir için bir adım daha atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘Yenişehir Rezerv Yapı Alanı’nın 1, 2 ve 3'üncü etaplarının planlama sürecinin tamamlanmasının ardından, İmar Kanunu'nun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulamasını 10 Ocak 2022 tarihinde onayladı. Net arsa tapularının belirlendiği 18. Madde uygulamasına ilişkin kadastro cetveli, itirazlar için 17 Ocak itibariyle askıya çıkarıldı. Kadastro cetveli bir ay süreyle askıda kalacak.

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