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Kanal İstanbul aleyhine rapor hazırlayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın emekliye ayrıldı

Aydın "Kişisel tasarrufum Kanal İstanbul ile alakası yok” dedi

26 Nisan 2020 20:08

'Kanal İstanbul' tartışmalarının odağındaki Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın emekliye ayrıldı. 55 gün izin kullanan Aydın "Kişisel tasarrufum Kanal İstanbul ile alakası yok” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın "sümen altı edildiğini" söylediği DSİ'nin Kanal İstanbul'a karşı çıkan raporunun ÇED raporunda görüş veren Genel Müdürü Mevlüt Aydın, emekliye ayrıldı. 55 gün izin kullandıktan sonra 16 Nisan itibarıyla emekliye ayrıldığını söyleyen Aydın “Kişisel tasarrufum Kanal İstanbul ile alakası yok” dedi.

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