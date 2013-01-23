Kanal D'nin Kayıp Şehir'e müdahalesi yönetmenin istifasına mı yol açtı?

Kanal D’de yayınlanan Kayıp Şehir adlı dizinin yönetmeni Cevdet Mercan diziye veda etti. Mercan’ın diziden ayrılmasının nedeninin kanal yönetiminin siyahi erkek karakter Daniel ile Seher’in "aşkının" sonlandırılmasını istemesi olduğu ileri sürüldü.

Kanal D yönetimi Kayıp Şehir adlı dizide siyahi karakter Daniel ile Seher’in birlikte olmasını istemeyerek bu ilişkinin bitirilmesini istediği, bunun üzerine yönetmenin diziye vada ettiği iddia edildi.

Gazeteciler.com’da yer alan habere göre, Kayıp Şehir adlı dizide oyuncular ya da hikaye değil yönetmenin damgası vardı. Dizinin yönetmeni Cevdet Mercan çarpıcı bir eylemle diziden ayrıldı.

Dizide Seher ile siyahi erkek Daniel'in aşklarını kanal yönetiminin baskısıyla sonlandırmak zorunda kaldığı için diziden ayrılan Mercan, çektiği son bölümde son sözünü ilginç bir şekilde söyledi. Yayıncı kuruluşun baskısı sonucu polis tarafından öldürülerek diziden çıkarılan Daniel karakteri için, Seher'in organize ettiği 'Daniel Yeko için adalet' kampanyasına dizinin yönetmeni de imzasını attı. Mercan, dizinin sevilen karakteri Seher'in imza kampanyasına kendi adı ile imza attı.

