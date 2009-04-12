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Yaşam

Kanal D Romanya'da Türk usulü kına gecesi

12 Nisan 2009 13:31





Knal D'nin Romanya'daki bu dilden yayın yapan kanalında düzenlenen `Gelinim Olur Musun?' yarışmasında dün gece izleyicilere `Türk usulü kına gecesi' süprizi yapıldı.

Büyük ilgi gören zaman zaman sert tartışmaların görüldüğü programda gelin ve kaynanalar yarışırken, program yapımcıları Türk geleneklerini ekrana taşıdı. Türkiye'den gelen ekip izleyici ve yarışmacıların ilgiyle izlediği kına gecesini canlandırırken `Yüksek Yüksek Tepelere' adlı türkünün yanı sıra kına gecelerinde söylenen halk ezgilerini seslendirdi.

Yarışmadaki Türk usulü kına gecesi ilgi ile izlenirken, başında kırmızı tül bulunan gelin avucuna altın bırakılmadan kına yapılması için elini açmaması ilgi odağı oldu.

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